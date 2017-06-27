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Жители Южно-Сахалинска возложили цветы к Вечному огню

Жители Южно-Сахалинска возложили цветы к Вечному огню

С островного региона стартовал массовый пробег, посвященный юбилейной дате образования ДОСААФ России

90-летие со дня образования ДОСААФ России отпраздновали 2 июля на площади Славы. Участников и гостей поздравили представители аппарата областного правительства и городской администрации.

- От чистого сердца поздравляю ветеранов, активистов и членов ДОСААФ с днем рождения, - сказал вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Фризюк. - На протяжении всей истории нашему народу многократно приходилось отстаивать независимость Родины. Мы никогда не забудем этих ратных подвигов. Юному поколению хочу пожелать с честью вносить в укрепление нашей страны свои добрые дела.

Затем и. о. председателя регионального отделения ДОСААФ России Сахалинской области Валерию Юсупову была передана гильза с землей с места боев за освобождение Сахалина и Курильских островов, которую в дальнейшем он сопроводит во Владивосток для вручения участникам международного комплексного комбинированного пробега «С востока на запад России — с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее».

- Такой пробег в масштабах всей страны проводится впервые. Мероприятие 5 июля стартует из Владивостока до Севастополя, - добавил Валерий Юсупов. - Кроме того, участники посетят город-герой Великой Отечественной войны Минск. Целью пробега является патриотическое воспитание граждан и объединение всех поколений страны.

После митинга участники возложили цветы к Вечному огню, а затем прошел сахалинский этап международного комплексного пробега с востока на запад. Колонна, состоящая из автомобилей и мотоциклов, отправилась от пл. Славы по ул. Горького до пл. Победы, откуда участники разъехались в Холмск, Аниву и Корсаков, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:47 0
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