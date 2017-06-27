Фото и видео очевидцев
Подозрительный пакет привлек внимание спецслужб Южно-Сахалинска
Находку обнаружили на остановке
Сегодня, 1 июля, примерно в 19:00 спецслужбы города стянулись к торговому дому «СМС» на проспекте Мира. К остановке подъехали пожарные, МЧС и скорая помощь.
По предварительным данным, причиной переполоха стал подозрительный пакет.
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