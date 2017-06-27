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Подозрительный пакет привлек внимание спецслужб Южно-Сахалинска
Фото и видео очевидцев

Подозрительный пакет привлек внимание спецслужб Южно-Сахалинска

Находку обнаружили на остановке

Сегодня, 1 июля, примерно в 19:00 спецслужбы города стянулись к торговому дому «СМС» на проспекте Мира. К остановке подъехали пожарные, МЧС и скорая помощь. 

По предварительным данным, причиной переполоха стал подозрительный пакет. 

Новость будет дополнена

Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 20:38 +4
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Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 20:48
Вот только и могут за пакетиком бегать....
А вы, граждане, ТОСы создавайте и не забывайте оплачивать счета за " оказанные " вам услуги ЖКХ......
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+1
ateriya
Написано вчера, в 20:56
Уж лучше пусть за каждым пакетом следят,чем потом по каждой жертве панихиды заказывать. Молодцы ребята. Работайте.
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+3
VULKAN
Написано вчера, в 21:13
ateriya, Границу государства надо хорошо охранять, тогда И ПАНИХИД МЕНЬШЕ БУДЕТ....
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+5
ateriya
Написано вчера, в 21:17
VULKAN, ну и это тоже. Но за не имением этого. Пусть пакеты проверяют. Политика у нас такая. Что ж поделать.
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 21:22
ateriya, Дур Дом у нас, а не политика
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+3
Еще 3 комментария
Elizabeth
Написано вчера, в 21:14
О опять пакетик кто-то забыл! Люди будьте осмотрительнее,не забывайте свои вещи в общественных местах! А почему алкашам пьяным и вонючим можно спать на остановках? И ни один патруль не останавливается! Сама за этим несколько раз наблюдала,проезжают,смотрят но не останавливаются! А что ожидать от этих бухариков ни кто не знает,вдруг он белочку поймает.
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+3
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 21:29
Elizabeth, С таким развитием событий скоро и мусор в пакетах запретят выносить,мусор вынес потенциальный террорист.
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+3
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 21:31
Мож все эти спец службы пора отдавать в ведение ЖКХ и переименовывать в дворники,там как раз людей не хватает!
Идиотизм чес слово.
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+2
Triton
Написано вчера, в 22:56
у нас вчерась тоже на остановке какойто мелкий зацранец сменку забыл
кроссовки в сумке-рюкзачке - сегодня не висело
видимо вспомнил

иль маманя взбодрила
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+1
ZLOI275
Написано вчера, в 23:14
Вот опять. Мне это (нравиться) едем снимаем и одновременно управляем автомобилем. Ничего не боимся при том что в салоне находится ребенок. Ну прям супер асы водилы.......
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+2
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 02:18
ZLOI275,
Кэйити Цутия
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+1
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