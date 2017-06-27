Тысячи мальков горбуши погибли в пересохшей реке на Сахалине
Фирсовка впадает в залив Терпения
Сахалинцы прислали в редакцию astv.ru видео, снятое на реке Фирсовке в Долинском районе. Она впадает в залив Терпения.
На видео видно множество мальков копошащихся в лужах, которые остались от пересыхающей протоки реки. Именно в этот водоток рыбоводный завод, базирующийся у берегов Фирсовки, выпускает мальков горбуши. Оператор также показывает и мертвых рыбок вокруг - "их тысячи".
- Может быть перед выпуском рыбы специалистам следовало проверить, куда они ее выпускают? - спрашивает очевидец. - Они же погубили тонны малька.
В «Эковахте Сахалина» отметили, мальков действительно мог выпустить завод, сейчас для этого самое время. Но даже при этом пересохшая протока, скорее всего, не нанесет такого ущерба, о котором заявляет автор видео.
«Эковахты Сахалина»тоже жуки ещё те.
Природа от нас уходит.Лет 25 назад на Фирсовке по верхам можно было на удочку наловить рюкзачок гольца до 1 кг. И ,по секрету,-кижуч мог клюнуть запросто на 5 кг.
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