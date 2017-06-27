Тысячи мальков горбуши погибли в пересохшей реке на Сахалине

Фото и видео очевидцев

Сахалинцы прислали в редакцию astv.ru видео, снятое на реке Фирсовке в Долинском районе. Она впадает в залив Терпения.

На видео видно множество мальков копошащихся в лужах, которые остались от пересыхающей протоки реки. Именно в этот водоток рыбоводный завод, базирующийся у берегов Фирсовки, выпускает мальков горбуши. Оператор также показывает и мертвых рыбок вокруг - "их тысячи".

- Может быть перед выпуском рыбы специалистам следовало проверить, куда они ее выпускают? - спрашивает очевидец. - Они же погубили тонны малька.

В «Эковахте Сахалина» отметили, мальков действительно мог выпустить завод, сейчас для этого самое время. Но даже при этом пересохшая протока, скорее всего, не нанесет такого ущерба, о котором заявляет автор видео.