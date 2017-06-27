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Тысячи мальков горбуши погибли в пересохшей реке на Сахалине
Фото и видео очевидцев

Тысячи мальков горбуши погибли в пересохшей реке на Сахалине

Фирсовка впадает в залив Терпения

Сахалинцы прислали в редакцию astv.ru видео, снятое на реке Фирсовке в Долинском районе. Она впадает в залив Терпения.

На видео видно множество мальков копошащихся в лужах, которые остались от пересыхающей протоки реки. Именно в этот водоток рыбоводный завод, базирующийся у берегов Фирсовки, выпускает мальков горбуши. Оператор также показывает и мертвых рыбок вокруг - "их тысячи".

- Может быть перед выпуском рыбы специалистам следовало проверить, куда они ее выпускают? - спрашивает очевидец. - Они же погубили тонны малька. 

В «Эковахте Сахалина» отметили, мальков действительно мог выпустить завод, сейчас для этого самое время. Но даже при этом пересохшая протока, скорее всего, не нанесет такого ущерба, о котором заявляет автор видео. 

Автор: Мария Ащеулова, 30 июня, в 21:39 +5
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Место
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Прочее
горбушамалькирыба
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Комментарии
Anna16
Написано 30 июня, в 21:44 Отредактированно 30 июня, в 21:46
Браво господа чиновники, до заседались

«Эковахты Сахалина»тоже жуки ещё те.
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+9
Online
marrozz Online
Написано 30 июня, в 21:57
пересохла?дожди всю неделю льют. или это старое видео?
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+8
Мария Ащеулова
Написано 30 июня, в 22:03
marrozz, около недели этому видео
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+5
Online
marrozz Online
Написано 30 июня, в 22:31
Мария Ащеулова, ну...с учетом того, что начались дожди, будем надеяться, что часть мальков выжила!
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+5
ZLOI275
Написано 30 июня, в 22:16
Б...... какая вы к Х...... эковахта. Получите зарплату и выкиньте её нафиг, ведь ничего страшного. В следующий месяц еще получите.......
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+2
senchick
Написано вчера, в 01:59
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: "...Промысел горбуши на юго-востоке Сахалина разрешен без ограничений..."
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+7
senchick
Написано вчера, в 02:03
Эковата - интересный предмет... Вроде бы есть, а вроде бы и нет... Как-то заступился за что-то я в коментах из разряда растений и тропок на Горном, так за мое заступничество и поддержку этой Вахти, мне сам их руководитель минус влепил без объяснения причин
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 08:35
senchick, бывает с телефона не туда тыкнешь
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 08:36 Отредактированно вчера, в 14:09
senchick, и вообще, что на Эковахту набросились? Она, что ли, мальков в пересохший ерик выпустила?
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+6
freeshoter
Написано вчера, в 09:05
До моря далеко ? Можно в пакетах перетаскать и выпустить !!!
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 10:42
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+2
Vitaliy Borodin
Написано вчера, в 13:28
автор видео браконьер ))))
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0
babaj
Написано вчера, в 16:42
тоже не понял-чего эковахта сделала не так?
Природа от нас уходит.Лет 25 назад на Фирсовке по верхам можно было на удочку наловить рюкзачок гольца до 1 кг. И ,по секрету,-кижуч мог клюнуть запросто на 5 кг.
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0
Владимир К
Написано вчера, в 20:58
Тоже вспомнилось...
"...Промысел горбуши на юго-востоке Сахалина разрешен без ограничений..." ©
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+2
Владимир К
Написано вчера, в 20:59
А господа "спецеалисты" и дальше будут петь в уши, что всё нормально....
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+2
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