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Сахалинская область удвоит для добросовестных УК бюджет на содержание домов

Сахалинская область удвоит для добросовестных УК бюджет на содержание домов

В регионе работает субсидирование из бюджета

У сахалинских управляющих компаний появился дополнительный стимул к добросовестной работе. С 1 июля они смогут претендовать на получение субсидии из регионального бюджета. Использовать ее можно на выполнение дополнительных работ, не указанных в текущем плане.

…В ведении управляющей компании «ЖЭУ-1» в Южно-Сахалинске находятся 73 дома. Это жилой фонд 1960-х годов, расположенный в Черемушках. Работы, признаются в компании, всегда было много, а тарифы с 2009 года не меняются. Поэтому денег хватает только на текущее содержание домов. При этом не все жители платят исправно. При наличии дополнительной денежной поддержки можно было бы, к примеру, решить проблемы подъездов, считают в ЖЭУ.

– Любой управляющей компании такая субсидия поможет, а особенно, когда дома такие, как наши Черемушки. Они требуют больших вложений в ремонтные работы.  Пусть это будут только подъезды, только входные зоны – и то преобразятся дома! – уверена заместитель директора Елена Ильина.

Если «ЖЭУ-1» подойдет под все требования, оно сможет воспользоваться новой субсидией. Уже с 1 июля в Сахалинской области заработает новая мера поддержки для управляющих компаний. Инициатива получила поддержку на форуме «Наш дом, который прошел в областном центре.

Сегодня в Сахалинской области действует 141 управляющая компания. Количество жалоб на их работу от жильцов пока немалое.

– Если нам область поможет решить этот вопрос, конечно, управляющие компании смогут еще более качественно, лучше и продуктивнее выполнять свои обязанности перед жильцами. Значит, они смогут деньги, которые освободятся, направить на другие вопросы по благоустройству и улучшению жизни собственников, – уверена директор управляющей компании «Троицк-Лавр» из Анивы Наталья Кост.

Помощь будет оказываться только добросовестным компаниям. Собираемость платежей должна быть не менее 85 %, а расходы на заработную плату не могут превышать 60 % от полученных доходов. Будет учитываться и количество жалоб от жителей. Сайт же компании должен постоянно информировать людей о деятельности ЖЭКа. Все эти предложения разработаны совместно с партией «Единая Россия».

- К тому объему денежных средств, который управляющая компания направляет на ремонт, мы даем 100 % таких же денежных средств. Если вы понимаете, что соответствуете необходимым критериям, вы можете представить в начале месяца смету на проведение ремонтных работ, уже предварительно включив и свою сумму, и сумму, которая вам будет перечислена из областного правительства, – разъясняет губернатор Олег Кожемяко.

Еще одно важное условие – все виды работ должны согласовываться с собственниками. Впоследствии управляющие компании обяжут отчитаться перед жильцами о проделанном ремонте. Данные они должны будут разместить на своих сайтах.

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 19:28 +1
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Комментарии
atm
Написано 30 июня, в 20:11 Отредактированно 30 июня, в 20:12
Какие красивые заборчики, а вот крылечко, видимо, еще не успели привести в порядок
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+2
(князь) Вельзевул
Написано 30 июня, в 20:25
Коррупция и отмывка денег умножиться на 2
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+2
ostrovsakhalin
Написано 30 июня, в 23:00
тарифы с 2009 года не меняются. Нагло врут. Тариф по факту увеличился в три раза на уборку. Если сначала они убирали 6 раз в неделю. То теперь два раза в неделю. Снег убирается только у крыльца, пешеходные зоны не убирают. Ремонт в подъездах лет 10 не делался. В щитках. Грязи и пыли Дофига. Песок зимой на десятки тысяч высыпали у дома по отчётам
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+2
lvista
Написано вчера, в 18:01
ostrovsakhalin, узнала двор. Это ваш?
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+1
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 20:08
lvista, нет. Но в моем районе. Знали бы вы ещё стоимость жтогоштакетника от УК. ))) из красногодерева сделан))
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+1
kracota
Написано 30 июня, в 23:27
Главное, чтобы они основную работу выполняли, а то погонятся за дополнительными бонусами и всё...
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+1
lvista
Написано вчера, в 18:02
Странно...в генплане черёмушки существуют до 2025 года. Далее сносить обещали. Нафига ремонты то эти?
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:49
lvista, так это ж косметика. Не капиталка. Да и денежков им охота
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+3
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