Сахалинская область удвоит для добросовестных УК бюджет на содержание домов

У сахалинских управляющих компаний появился дополнительный стимул к добросовестной работе. С 1 июля они смогут претендовать на получение субсидии из регионального бюджета. Использовать ее можно на выполнение дополнительных работ, не указанных в текущем плане.

…В ведении управляющей компании «ЖЭУ-1» в Южно-Сахалинске находятся 73 дома. Это жилой фонд 1960-х годов, расположенный в Черемушках. Работы, признаются в компании, всегда было много, а тарифы с 2009 года не меняются. Поэтому денег хватает только на текущее содержание домов. При этом не все жители платят исправно. При наличии дополнительной денежной поддержки можно было бы, к примеру, решить проблемы подъездов, считают в ЖЭУ.

– Любой управляющей компании такая субсидия поможет, а особенно, когда дома такие, как наши Черемушки. Они требуют больших вложений в ремонтные работы. Пусть это будут только подъезды, только входные зоны – и то преобразятся дома! – уверена заместитель директора Елена Ильина.

Если «ЖЭУ-1» подойдет под все требования, оно сможет воспользоваться новой субсидией. Уже с 1 июля в Сахалинской области заработает новая мера поддержки для управляющих компаний. Инициатива получила поддержку на форуме «Наш дом, который прошел в областном центре.

Сегодня в Сахалинской области действует 141 управляющая компания. Количество жалоб на их работу от жильцов пока немалое.

– Если нам область поможет решить этот вопрос, конечно, управляющие компании смогут еще более качественно, лучше и продуктивнее выполнять свои обязанности перед жильцами. Значит, они смогут деньги, которые освободятся, направить на другие вопросы по благоустройству и улучшению жизни собственников, – уверена директор управляющей компании «Троицк-Лавр» из Анивы Наталья Кост.

Помощь будет оказываться только добросовестным компаниям. Собираемость платежей должна быть не менее 85 %, а расходы на заработную плату не могут превышать 60 % от полученных доходов. Будет учитываться и количество жалоб от жителей. Сайт же компании должен постоянно информировать людей о деятельности ЖЭКа. Все эти предложения разработаны совместно с партией «Единая Россия».

- К тому объему денежных средств, который управляющая компания направляет на ремонт, мы даем 100 % таких же денежных средств. Если вы понимаете, что соответствуете необходимым критериям, вы можете представить в начале месяца смету на проведение ремонтных работ, уже предварительно включив и свою сумму, и сумму, которая вам будет перечислена из областного правительства, – разъясняет губернатор Олег Кожемяко.

Еще одно важное условие – все виды работ должны согласовываться с собственниками. Впоследствии управляющие компании обяжут отчитаться перед жильцами о проделанном ремонте. Данные они должны будут разместить на своих сайтах.