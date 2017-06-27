Сахалинские школьники на две недели переедут в лес

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1 июля самые юные сахалинцы отправились в палаточный экологический лагерь «Родник» - начинается первая смена. В этом году палаточное государство расположилось в Корсаковском районе около лагуны Буссе. Среди участников лагеря, как обычно, ребята из Южно-Сахалинска, а также из Анивского и Долинского районов, Москвы, педагоги и волонтеры. Праздничное открытие смены состоится 2 июля, а до этого – первые знакомства с жизнью эколагеря, в котором городские ребята превращаются в соплеменников.

В этом году в программе лагеря продолжает работать эколого-астрономический полевой комплекс. С его помощью ребята изучают жизнь лесов и трав, исследуют состояние воды и воздуха, знакомятся с устройством телескопов и разглядывают небесные объекты. Кроме того, ребята воплотят свои идеи в экологических проектах, пополнят знания по краеведению, научатся мастерить полезные предметы из неживого природного материала, а также работать в команде и дружить. Также в рамках проекта «Сахалинский год экологии. Календарь добрых дел», поддержанного грантом правительства Сахалинской области, все участники пройдут школу экологического мастерства по подготовке и проведению эколого-просветительских акций.

С прошлого года ветро-солнечная установка снабжает лагерь электричеством и является наглядным пособием программы по изучению альтернативных источников энергии, где ребята своими руками строят различные модели механизмов. В этом году проект развивается, и теперь солнечная энергия будет использоваться для нагрева воды благодаря системе из солнечных коллекторов, а в программе для участников – изучение принципов работы солнечных батарей с помощью конструкторов.

За 15 дней эколагеря ребята успеют также сходить в радиальный поход и проверить сплоченность своей команды, выучить множество песен и сыграть в огромное количество веселых игр, найти новых друзей. В завершении смены будут названы те, кто получил максимум достижений и приобрел высшее звание «маугли». Мальчишки и девчонки получат награды и призы, а также смогут присоединиться к команде «родниковцев» на осеннем полевом слете и в течение года в экоцентре.

Всем желающим стать участниками второй (с 19 июля по 02 августа) и третьей смены (с 6 по 20 августа) необходимо позвонить по тел.: 76-27-13, e-mail: Rodniknew@mail.ru, сообщает пресс-центр «Экологического центра «Родник».