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Сахалинские школьники на две недели переедут в лес
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Сахалинские школьники на две недели переедут в лес

Начинается первая смена экологического лагеря «Родник»

1 июля самые юные сахалинцы отправились в палаточный экологический лагерь «Родник» - начинается первая смена. В этом году палаточное государство расположилось в Корсаковском районе около лагуны Буссе. Среди участников лагеря, как обычно, ребята из Южно-Сахалинска, а также из Анивского и Долинского районов, Москвы, педагоги и волонтеры. Праздничное открытие смены состоится 2 июля, а до этого – первые знакомства с жизнью эколагеря, в котором городские ребята превращаются в соплеменников.

В этом году в программе лагеря продолжает работать эколого-астрономический полевой комплекс. С его помощью ребята изучают жизнь лесов и трав, исследуют состояние воды и воздуха, знакомятся с устройством телескопов и разглядывают небесные объекты. Кроме того, ребята воплотят свои идеи в экологических проектах, пополнят знания по краеведению, научатся мастерить полезные предметы из неживого природного материала, а также работать в команде и дружить. Также в рамках проекта «Сахалинский год экологии. Календарь добрых дел», поддержанного грантом правительства Сахалинской области, все участники пройдут школу экологического мастерства по подготовке и проведению эколого-просветительских акций.

С прошлого года ветро-солнечная установка снабжает лагерь электричеством и является наглядным пособием программы по изучению альтернативных источников энергии, где ребята своими руками строят различные модели механизмов. В этом году проект развивается, и теперь солнечная энергия будет использоваться для нагрева воды благодаря системе из солнечных коллекторов, а в программе для участников – изучение принципов работы солнечных батарей с помощью конструкторов.

За 15 дней эколагеря ребята успеют также сходить в радиальный поход и проверить сплоченность своей команды, выучить множество песен и сыграть в огромное количество веселых игр, найти новых друзей. В завершении смены будут названы те, кто получил максимум достижений и приобрел высшее звание «маугли». Мальчишки и девчонки получат награды и призы, а также смогут присоединиться к команде «родниковцев» на осеннем полевом слете и в течение года в экоцентре.

Всем желающим стать участниками второй (с 19 июля по 02 августа) и третьей смены (с 6 по 20 августа) необходимо позвонить по тел.: 76-27-13, e-mail: Rodniknew@mail.ru, сообщает пресс-центр «Экологического центра «Родник».

Автор: Лиза Ре, вчера, в 09:19 +2
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 09:53
...клещей кормить!
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+4
ateriya
Написано вчера, в 10:27
S.T.A.L.K.E.R., ну наверное обработали место лагеря. По так детей никто не отпустит. Прививки сделали. Да клещи по ходу утонули уже.
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+3
Vitaliy Borodin
Написано вчера, в 13:13
зеберите меня с собой школьники )
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+1
NNS41148
Написано вчера, в 14:42
Vitaliy Borodin, лагерь Родника-это реально, где дети учатся любить природу острова.
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0
Vitaliy Borodin
Написано вчера, в 14:48
NNS41148, lда очень хочу на природу жить в палатке отдыхать а не все это ))) работа и тд )
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0
Malinka17
Написано вчера, в 19:17
Ух ты какие палаточки
. В моей юности были сооовсем другие, но весело было ух! Может ну её, эту работу? Рвануть на свежий воздух, к костерочку комаров кормить, страшилки рассказывать))))
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