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Сегодня сахалинские выпускники-медалисты получили заслуженные награды

Сегодня сахалинские выпускники-медалисты получили заслуженные награды

Таких в 2017 году оказалось 50

Сегодня в Сахалинском театре кукол состоялась торжественная церемония вручения выпускникам общеобразовательных школ Сахалина и Курил медалей «За особые успехи в учении». Региональные награды получили 50 выпускников, которые добились высоких результатов в учебе.

Отличников учебы поздравила председатель регионального правительства Вера Щербина, вручив каждому знак отличия Сахалинской области «За особые успехи в учении», почетный диплом и областную денежную премию в размере более 50 тысяч рублей.

В своем приветственном слове Вера Щербина, обращаясь к выпускникам, поблагодарила их за отличную учебу и активную жизненную позицию.

- Позади годы добросовестного ученического труда, впереди яркая, интересная, полная забот и открытий взрослая жизнь. Вы делаете только первые шаги на своем жизненном пути, вас ждут грандиозные свершения, успехи и трудности. И какую бы профессию вы ни избрали, какой бы ни выбрали жизненный путь, я надеюсь, вы вернетесь и будете достойно трудиться на благо нашего островного края. Нам очень нужны высококвалифицированные специалисты во все отрасли экономики региона, а мы постараемся сделать острова привлекательными и комфортными для вас. Правительство Сахалинской области искренне желает вам успехов, веры в свои силы и таланты, трудолюбия и ответственного отношения к собственной судьбе, – сказала председатель правительства Сахалинской области.

Особые слова благодарности и признательности Вера Щербина произнесла в адрес островных учителей и родителей выпускников, которые привели школьников к этому успеху. В завершении своего выступления, она пожелала юным островитянам быть уверенными в себе, не останавливаться на достигнутом и покорять новые высоты.

Выпускники-отличники - это не просто трудолюбивые, но поистине талантливые молодые люди. Среди них – победители и призёры городских, областных, олимпиад и конкурсов, лауреаты и дипломанты региональных, российских фестивалей и конференций. Многие золотые медалисты подтвердили свое лидерство в ходе сдачи Единого государственного экзамена. Три одиннадцатиклассника сдали литературу, физику и английский язык на 100 баллов. Более 160 выпускников из 2,5 тысячи сдававших ЕГЭ набрали выше 90 баллов.

Традиционно большое количество золотых медалистов выпустили школы Южно-Сахалинска (17), Холмска (8), Корсакова (6), Охи (4) и Поронайска (4). Впервые в этом году золотые медали были вручены выпускникам школ Северо-Курильска и Курильска.

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 18:34 +4
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Комментарии
atm
Написано 30 июня, в 20:05
МОЛОДЦЫ! Поздравляю
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+4
Товарищ Сергей
Написано 30 июня, в 20:24
какой же мерзкий фейс у этой Щ......
А вот от ботанички я бы не отказался...
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+2
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 20:27
МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+6
(князь) Вельзевул
Написано 30 июня, в 21:12 Отредактированно 30 июня, в 21:12
Вера Щербина- что то совсем плохо выглядит ...губер за тюкал
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0
kracota
Написано 30 июня, в 23:22
Умнички какие, поздравляю вас, ваших родителей и, конечно, учителей
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+3
Ярославчик
Написано вчера, в 06:18
Молодцы ребята...золотая медаль-это очень тяжелый труд.
Вчера был на выпускном у двоюродного брата, ему тоже вручили золотую медаль за отличную учебу, но по сравнению с нашей областью, в нижегородской области золотым медалистам к медалям дают по 3000 рублей.
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 08:34
Ярославчик, ага, а наш "нищий" регион не может этого себе позволить. А то чиновники и другие слуги народа с голоду помрут
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+6
Malinka17
Написано вчера, в 15:18
НюНик_просто_Анна, ну вообще-то у нас к медали тоже премию дают 57 500 руб.
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0
Malinka17
Написано вчера, в 15:24
Ярославчик, у нас премия в разы больше.
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0
Еще 6 комментариев
yursah
Написано вчера, в 11:14
Ну во первых таких учеников не 50, а гораздо больше, просто наше правительство почемуто решило не дожидаться результатов егэ тех учеников которые сдавали экзамены по истории и химии, по ним результат будет известен только 4 июля. Респект нашему правительству
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0
Malinka17
Написано вчера, в 15:20
yursah, это не наше правительство так решило, а минобр РФ. И по результатам остальных ЕГЭ будет дополнительное распоряжение. Так что не волнуйтесь, без медалей не останутся (как, впрочем и без премии положенной).
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0
yursah
Написано вчера, в 11:49
Да и редакция АСТВ сует недостоверную информацию
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0
Malinka17
Написано вчера, в 15:23
yursah, в редакции абсолютно правильная информация: в распоряжении Минобра детей ровно 50. Претендентов на медаль и премию было 110, но для получения именно областной награды необходимо подтвердить , пройдя порог ЕГЭ в 60 баллов по заявленным экзаменам. К сожалению, не всем это удаётся.
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0
yursah
Написано вчера, в 16:48
медали уже давно все получили, а этот порог для премии, только результаты еше не все известны, не думаю что для остальных будет такое же торжество
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0
Malinka17
Написано вчера, в 18:47 Отредактированно вчера, в 18:48
yursah, Давно? Вчера только поучили))) Торжества не будет, это факт, но медали получат и премию тоже. Ну получат они её не от Веры Георгиевны, а из рук министра образования.
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0
yursah
Написано вчера, в 18:55
Все как обычно, голова у чиновников не для того что бы думать
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0
Malinka17
Написано вчера, в 21:03 Отредактированно вчера, в 21:04
yursah, если даже дождаться пока все результаты экзаменов будут уже известны и только тогда делать награждение, то тогда больше половины детей просто не будут присутствовать на мероприятии: они все разъедутся поступать. Мы это буквально в прошлом году проходили. И, поверьте, недовольных было не меньше. Всем не угодишь...
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+1
Malinka17
Написано вчера, в 21:05 Отредактированно вчера, в 21:06
yursah, Вам бы только на чиновников поворчать, я смотрю. Не важно по какой причине)))) Раз чиновник,
значит априори г...
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