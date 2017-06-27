Сегодня сахалинские выпускники-медалисты получили заслуженные награды

Сегодня в Сахалинском театре кукол состоялась торжественная церемония вручения выпускникам общеобразовательных школ Сахалина и Курил медалей «За особые успехи в учении». Региональные награды получили 50 выпускников, которые добились высоких результатов в учебе.

Отличников учебы поздравила председатель регионального правительства Вера Щербина, вручив каждому знак отличия Сахалинской области «За особые успехи в учении», почетный диплом и областную денежную премию в размере более 50 тысяч рублей.

В своем приветственном слове Вера Щербина, обращаясь к выпускникам, поблагодарила их за отличную учебу и активную жизненную позицию.

- Позади годы добросовестного ученического труда, впереди яркая, интересная, полная забот и открытий взрослая жизнь. Вы делаете только первые шаги на своем жизненном пути, вас ждут грандиозные свершения, успехи и трудности. И какую бы профессию вы ни избрали, какой бы ни выбрали жизненный путь, я надеюсь, вы вернетесь и будете достойно трудиться на благо нашего островного края. Нам очень нужны высококвалифицированные специалисты во все отрасли экономики региона, а мы постараемся сделать острова привлекательными и комфортными для вас. Правительство Сахалинской области искренне желает вам успехов, веры в свои силы и таланты, трудолюбия и ответственного отношения к собственной судьбе, – сказала председатель правительства Сахалинской области.

Особые слова благодарности и признательности Вера Щербина произнесла в адрес островных учителей и родителей выпускников, которые привели школьников к этому успеху. В завершении своего выступления, она пожелала юным островитянам быть уверенными в себе, не останавливаться на достигнутом и покорять новые высоты.

Выпускники-отличники - это не просто трудолюбивые, но поистине талантливые молодые люди. Среди них – победители и призёры городских, областных, олимпиад и конкурсов, лауреаты и дипломанты региональных, российских фестивалей и конференций. Многие золотые медалисты подтвердили свое лидерство в ходе сдачи Единого государственного экзамена. Три одиннадцатиклассника сдали литературу, физику и английский язык на 100 баллов. Более 160 выпускников из 2,5 тысячи сдававших ЕГЭ набрали выше 90 баллов.

Традиционно большое количество золотых медалистов выпустили школы Южно-Сахалинска (17), Холмска (8), Корсакова (6), Охи (4) и Поронайска (4). Впервые в этом году золотые медали были вручены выпускникам школ Северо-Курильска и Курильска.