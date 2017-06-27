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Дымящийся микроавтобус взволновал южносахалинцев
Фото и видео очевидцев

Дымящийся микроавтобус взволновал южносахалинцев

Пожарным информация о возгорании в маршрутке не поступала

Сегодня, 30 июня, примерно в 15:00 на остановке «Дом быта» в Южно-Сахалинске задымился автобус. Очевидцы сообщают, что густой белый дым валил из выхлопной трубы маршрутки несколько минут. 

- Пассажирам автобуса пришлось выйти. Жаль не увидела из-за дыма номер маршрутки, - сообщает очевидец. - У него наверняка какие-то технические неполадки. Скорее всего, что-то с мотором.

Пожарным и спасателям информация о возгорании в микроавтобусе не поступала. 

Автор: Мария Ащеулова, 30 июня, в 17:51 +3
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Комментарии
Обезьян_В_кедахЪ
Написано 30 июня, в 19:11
прокладку ГБЦ рвануло)))
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+2
Vitaliy Borodin
Написано 30 июня, в 19:22
таджикскиий дрифт
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+5
S.T.A.L.K.E.R.
Написано 30 июня, в 20:14
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+6
ZLOI275
Написано 30 июня, в 21:05
Вай вай ищак однак сапсем с ума сащель
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+3
Trucker
Написано 30 июня, в 23:14
В разнос пошёл это называется.
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+1
Hana
Написано вчера, в 00:03
Простите люди дорогие! Я житель Южно-Сахалинска, НО Дымящийся микроавтобус не хрена меня не взволновал !!! Я даже не знал об этом!!!!
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+6
Clint_EASTwood
Написано вчера, в 18:45
:)
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+2
karina62
Написано сегодня, в 02:53
Когда уже с улиц уберут эти позорные газели? Неужели с таким огромным бюджетом нельзя закупить нормальные большие автобусы как в СССР
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