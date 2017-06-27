Фото и видео очевидцев
Дымящийся микроавтобус взволновал южносахалинцев
Пожарным информация о возгорании в маршрутке не поступала
Сегодня, 30 июня, примерно в 15:00 на остановке «Дом быта» в Южно-Сахалинске задымился автобус. Очевидцы сообщают, что густой белый дым валил из выхлопной трубы маршрутки несколько минут.
- Пассажирам автобуса пришлось выйти. Жаль не увидела из-за дыма номер маршрутки, - сообщает очевидец. - У него наверняка какие-то технические неполадки. Скорее всего, что-то с мотором.
Пожарным и спасателям информация о возгорании в микроавтобусе не поступала.
Другие статьи по темам
Комментарии
Обезьян_В_кедахЪ
Написано 30 июня, в 19:11
прокладку ГБЦ рвануло)))
Ответить
+2
Vitaliy Borodin
Написано 30 июня, в 19:22
таджикскиий дрифт
Ответить
+5
S.T.A.L.K.E.R.
Написано 30 июня, в 20:14
Ответить
+6
ZLOI275
Написано 30 июня, в 21:05
Вай вай ищак однак сапсем с ума сащель
Ответить
+3
Trucker
Написано 30 июня, в 23:14
В разнос пошёл это называется.
Ответить
+1
Hana
Написано вчера, в 00:03
Простите люди дорогие! Я житель Южно-Сахалинска, НО Дымящийся микроавтобус не хрена меня не взволновал !!! Я даже не знал об этом!!!!
Ответить
+6
Clint_EASTwood
Написано вчера, в 18:45
:)
Ответить
+2
karina62
Написано сегодня, в 02:53
Когда уже с улиц уберут эти позорные газели? Неужели с таким огромным бюджетом нельзя закупить нормальные большие автобусы как в СССР
Ответить
0