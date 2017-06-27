Дымящийся микроавтобус взволновал южносахалинцев

Фото и видео очевидцев

Пожарным информация о возгорании в маршрутке не поступала

Сегодня, 30 июня, примерно в 15:00 на остановке «Дом быта» в Южно-Сахалинске задымился автобус. Очевидцы сообщают, что густой белый дым валил из выхлопной трубы маршрутки несколько минут.

- Пассажирам автобуса пришлось выйти. Жаль не увидела из-за дыма номер маршрутки, - сообщает очевидец. - У него наверняка какие-то технические неполадки. Скорее всего, что-то с мотором.

Пожарным и спасателям информация о возгорании в микроавтобусе не поступала.