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В Южно-Сахалинске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

В Южно-Сахалинске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

На борту находились 37 пассажиров, посадка прошла в штатном режиме

Вылетевший в пятницу из Южно-Сахалинска в Курильск самолет авиакомпании "Аврора" вернулся в аэропорт вылета, сообщает "Интерфакс".

Рейс вылетел в 14.39, а в 15.45 командир судна принял решение вернуться в воздушную гавань. Причиной стало незакрытие основных створок шасси.

На борту находились 37 пассажиров, никто из них не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме.

Сейчас специальная комиссия выясняет точные причины происшествия.

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 18:57 +4
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Место
аэропорт Южно-Сахалинска
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Комментарии
Егор Павленко
Написано 30 июня, в 19:02
Ещё увидев заголовок новости, даже не было сомнений, что это именно "Аврора"...
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+9
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 20:12
Вовремя смазывать нужно)
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+7
Товарищ Сергей
Написано 30 июня, в 20:25
а почему нельзя лететь с выпущенными шасси?...они так сильно тормозят скорость?..
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+3
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 20:56
Товарищ Сергей,
их встречным ветром сдует))))
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+8
Stage
Написано 30 июня, в 21:38
Товарищ Сергей, ты щас серьезно???
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+3
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 10:46
Stage, серьёзнее не бывает.)))
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+2
Еще 1 комментарий
ZLOI275
Написано 30 июня, в 21:14
Нормально летал в воздухе ровно столько сколько ему лететь до места назначения . Зашибись. .....
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+6
Victor
Написано 30 июня, в 22:45
Время проверьте.указано не верно.
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+1
Victor
Написано 30 июня, в 22:46
Через 1 час и 6 минут он бы уже на итурупе сидел.
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+1
Page85
Написано вчера, в 02:22
Он больше часа летел с открытыми створками
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+2
Татьяна БЛ
Написано вчера, в 09:24
Не ну уже очень не смешно!!! Как Южно-Курильск, при чём в основном, и Курильск с Владивостоком, то что-то случается с самолетом. В этом году две поездки во Владивосток и обе на обратном пути задержка так как поломка
Уже мост даже мне хочется
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+2
Paiste
Написано вчера, в 16:10
Народ на борту что только наверно не передумал.
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+1
lvista
Написано вчера, в 18:04
Целый час решение принять не могли? Странно
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+1
дизельный_дым
Написано вчера, в 21:07
а какая была разница где садится? Что там что сям .Что ему кто-то дома на подлете створки закрыл?На какой черт возвращался?
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0
Nifest
Написано вчера, в 23:32
Наверное ремонтной бригады нет в пункте назначения. Хорошо на Москву не завернули.
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0
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