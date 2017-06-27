В Южно-Сахалинске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Вылетевший в пятницу из Южно-Сахалинска в Курильск самолет авиакомпании "Аврора" вернулся в аэропорт вылета, сообщает "Интерфакс".

Рейс вылетел в 14.39, а в 15.45 командир судна принял решение вернуться в воздушную гавань. Причиной стало незакрытие основных створок шасси.



На борту находились 37 пассажиров, никто из них не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме.



Сейчас специальная комиссия выясняет точные причины происшествия.