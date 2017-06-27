Сахалинская полиция и родственники просят помощи в розыске пропавшего

Уголовный розыск ОМВД "Южно-Сахалинское"

О его судьбе ничего неизвестно с апреля

Сахалинская полиция и родственники разыскивают Втюрина Аркадия Николаевича, 1968 года рождения.

О его судьбе ничего не известно с апреля.

Приметы: на вид 55 - 60 лет, худощавое телосложение, рост 160 см, волосы русые, средней длины.

Был одет: джинсы синего цвета, тёмные кеды, куртка горчичного цвета.

Особая примета: правая рука деформирована, на ней большой шрам, носит очки, у него не хватает большей части зубов.

Все кто видел этого человека или обладает информацией о его местонахождении просьба сообщить по телефонам указанным на экране: 789-648, 789-421 и 789-405.