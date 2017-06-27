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Сахалинская полиция и родственники просят помощи в розыске пропавшего
Уголовный розыск ОМВД "Южно-Сахалинское"

Сахалинская полиция и родственники просят помощи в розыске пропавшего

О его судьбе ничего неизвестно с апреля

Сахалинская полиция и родственники разыскивают Втюрина Аркадия Николаевича, 1968 года рождения.
О его судьбе ничего не известно с апреля. 
 
Приметы: на вид 55 - 60 лет, худощавое телосложение, рост 160 см, волосы русые, средней длины.
 
Был одет: джинсы синего цвета, тёмные кеды, куртка горчичного цвета.
 
Особая примета: правая рука деформирована, на ней большой шрам, носит очки, у него не хватает большей части зубов.
 
Все кто видел этого человека или обладает информацией о его местонахождении просьба сообщить по телефонам указанным на экране: 789-648, 789-421 и 789-405.
 
 
Автор: Младен Ириолов, 30 июня, в 17:46 +2
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Комментарии
Malinka17
Написано вчера, в 16:06
так "ничего неизвестно" или "ничего не известно"?)))
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Elizabeth
Написано вчера, в 21:24
А что столько времени не искали? Наверное никому не нужен был,а теперь,то что ищете? За такое время многое могло произойти!
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