Автомобили южносахалинцев оказались заблокированы из-за ремонта улицы Физкультурной

Фото очевидцев

Всего во дворе закрыты около 30 машин

Сегодня, 30 июня, после обеда, жители улицы Физкультурной в Южно-Сахалинске не смогли выехать на автомобилях из своего двора - проезд оказался закрыт строителями. Очевидцы сообщают, что никаких объявлений и предупреждений о перекрытии не было.

- С утра еще можно было выехать, а вот после обеда мы оказались в ловушке, - сообщает местный житель.

Перекрыт оказался единственный въезд во двор домов 18 и 18 А по улице Физкультурной. На этом участке сейчас проходит капитальный ремонт дороги, который завершится не раньше 1 сентября.

По сообщениям очевидцев, ограждением строители заблокировали около 30 автомобилей.

В особенно отчаянном положении машины, оставшиеся на ремонтируемом участке дороги.

Единственный путь из заточения во дворе - по газонам и бордюрам. Тогда автомобилистам удастся попасть на улицу Пионерскую, но такой путь не каждой машине под силу.

В пресс-службе администрации Южно-Сахалинска пообещали разрешить ситуацию в ближайшее время.

15:05. Рабочие засыпали щебнем один из бордюров, создав более-менее ровную поверхность, чтобы автомобили могли беспрепятственно выехать из двора на проспект Мира.

16:15. Пресс-служба администрации областного центра отмечает, что уже сегодня вечером строители откроют излюбленный местными жителями проезд во двор через улицу Физкультурную. Щебень, которым сформирован временный переезд через бордюр, также уберут.