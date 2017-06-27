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Автомобили южносахалинцев оказались заблокированы из-за ремонта улицы Физкультурной
Фото очевидцев

Автомобили южносахалинцев оказались заблокированы из-за ремонта улицы Физкультурной

Всего во дворе закрыты около 30 машин

Сегодня, 30 июня, после обеда, жители улицы Физкультурной в Южно-Сахалинске не смогли выехать на автомобилях из своего двора - проезд оказался закрыт строителями. Очевидцы сообщают, что никаких объявлений и предупреждений о перекрытии не было.

- С утра еще можно было выехать, а вот после обеда мы оказались в ловушке, - сообщает местный житель. 

Перекрыт оказался единственный въезд во двор домов 18 и 18 А по улице Физкультурной. На этом участке сейчас проходит капитальный ремонт дороги, который завершится не раньше 1 сентября. 

По сообщениям очевидцев, ограждением строители заблокировали около 30 автомобилей. 

В особенно отчаянном положении машины, оставшиеся на ремонтируемом участке дороги. 

Единственный путь из заточения во дворе - по газонам и бордюрам. Тогда автомобилистам удастся попасть на улицу Пионерскую, но такой путь не каждой машине под силу.

В пресс-службе администрации Южно-Сахалинска пообещали разрешить ситуацию в ближайшее время.

15:05. Рабочие засыпали щебнем один из бордюров, создав более-менее ровную поверхность, чтобы автомобили могли беспрепятственно выехать из двора на проспект Мира. 

16:15. Пресс-служба администрации областного центра отмечает, что уже сегодня вечером строители откроют излюбленный местными жителями проезд во двор через улицу Физкультурную. Щебень, которым сформирован временный переезд через бордюр, также уберут. 

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Автомобили южносахалинцев оказались заблокированы во дворе из-за ремонта улицы Физкультурной, Фото: 1
Автомобили южносахалинцев оказались заблокированы во дворе из-за ремонта улицы Физкультурной, Фото: 2
Автомобили южносахалинцев оказались заблокированы во дворе из-за ремонта улицы Физкультурной, Фото: 3
Автомобили южносахалинцев оказались заблокированы во дворе из-за ремонта улицы Физкультурной, Фото: 4
Автомобили южносахалинцев оказались заблокированы во дворе из-за ремонта улицы Физкультурной, Фото: 5
Автомобили южносахалинцев оказались заблокированы во дворе из-за ремонта улицы Физкультурной, Фото: 6
Автомобили южносахалинцев оказались заблокированы во дворе из-за ремонта улицы Физкультурной, Фото: 7
Автомобили южносахалинцев оказались заблокированы во дворе из-за ремонта улицы Физкультурной, Фото: 8
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Автомобили южносахалинцев оказались заблокированы во дворе из-за ремонта улицы Физкультурной
Автор: Мария Ащеулова, 30 июня, в 14:33 +2
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Комментарии
Reader
Написано 30 июня, в 14:38
Во дебилы
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+10
ANNY
Написано 30 июня, в 14:45
Вот не дай бог пожар или кому плохо станет... Вот бегать будут... Всё ч/з одно место
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+7
Vitaliy Borodin
Написано 30 июня, в 14:59
кадры )
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+2
Vladiksakh65
Написано 30 июня, в 15:22
Чисто по нашенски, все через одно место.
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+6
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