Сахалинские депутаты "приняли к сведению" отъем нефтяных денег

На пленарном заседании обсуждали очередное обращение в Госдуму по поводу изменения порядка зачисления налога по СРП

Сегодня, 2 октября на заседании сахалинской областной думы самые жаркие споры вызвал вопрос, который шел вне повестки. Речь идет об изменении схемы распределения доходов СРП от проекта «Сахалин-2». То есть об отъеме федеральным центром наших нефтяных денег.

Эта история у всех на слуху, мало кто не слышал, что Москва изменила принцип распределения налогов и вместо прежних 25% будет забирать 75%. Сахалин в ближайшие три года лишится 68 млрд рублей.

И хотя для подобного перераспределения нужно изменить бюджетный кодекс, а это еще не сделано, новый бюджет страны верстают исходя из того, что доходы Сахалина станут гораздо меньше. Вчера, после обеда депутаты получили проект бюджета, который 27 октября в первом чтении приняла Госдума. До 3 ноября, то есть до завтра на него предлагается прислать поправки.

- В ночь прислали документ и что мы с этим должны делать? – возмущались коммунистки Светлана Иванова и Наталья Ждакаева. – За ночь должны просмотреть, обсудить и подготовить документы?

Поправки никто из сахалинских депутатов не внес. Помешала то ли нехватка времени, то ли что другое, но вопрос рассмотрели на профильном комитете облдумы по бюджету и налогам и четырьмя голосами "за" (при трех против) «приняли к сведению».

- То есть умылись. – охарактеризовала происходящее Иванова.

Справедливости ради надо сказать, что у депутатов и нет реальных рычагов влияния на федеральный бюджет.

- У нас есть техническая возможность внести такие поправки, которые позволили бы отстоять деньги? – спросил у главы комитета по бюджету Натальи Захарчук депутат Дмитрий Пашов. - Например, мы можем наши расходы со 100 условных рублей увеличить до 150, чтобы доходы не трогали?

- Нет. – ответила та.

Депутат Александр Болотников предлагал отправить в Госдуму отзыв на проект бюджета. Вернее, чуть поправив фактаж, отослать то заключение, которое депутаты сделали, когда только узнали о предстоящем отъеме денег. Тогда, напомним, депутаты оперативно и единодушно высказались против. Сейчас единодушия не было и в помине.

- Мы должны работать по регламенту. Отрицательное заключение не предусмотрено порядком рассмотрения проекта бюджета во втором чтении. - сказал зампредседателя думы Александр Ивашов.

- Получается, что в нарушении закона, без поправок в Бюджетный кодекс у нас отнимают деньги, а мы не можем даже возразить? – Наталья Ждакаева заняла не только место Галины Подойниковой в думе, но и ее амплуа возмутительницы спокойствия.

- О чем мы вообще говорим, что за пустая болтовня? Если есть что поставить на голосование, ставьте, а то я пошел, - заявил Сергей Бондарев.

Александр Ивашов снова напомнил про регламент.

Спикер думы Андрей Хапочкин объявил перерыв на 10 минут, потом еще на полчаса. Депутаты обсуждали, сверяли позиции своих фракций. На заседание собрались в 13.00.

Болотников обратил внимание коллег, что хотя было заявлено, часть денег губернатору удалось отстоять, сообщалось, что делить налоги с 2019 года будут поровну - 50% на 50%, но в проекте бюджета все равно фигурируют первоначальные цифры – те самые по которым у области отнимают именно 75% доходов от «Сахалин-2».

Ранее была озвучена информация, что Олегу Кожемяко удалось добиться компенсации выпадающих доходов области через федеральные программы, в частности через Минвостокразвития. Размер субсидии – до 15 млрд рублей . Но пока ни в одном официальном документе этих данных нет. И на это давили сторонники отправки петиции в Москву.

- Верстаем областной бюджет исходя из того, что все доходы на 2018 год останутся у нас, кого мы обманываем? Все давно решено в Москве без нас! – продолжала митинговать Иванова и обвиняла в бездействиии Георгия Карлова и представительство области в Москве.

- Напоминаю, что регламент не подразумевает….. – в третий раз затянул Ивашов.

Предложение Александра Болотникова высказать свое недовольство ситуаций у коллег поддержки не нашло. Сахалинские депутаты бюджетные потери «приняли к сведению».