новости
новости
Регистрация
Сахалинские депутаты "приняли к сведению" отъем нефтяных денег

Сахалинские депутаты "приняли к сведению" отъем нефтяных денег

На пленарном заседании обсуждали очередное обращение в Госдуму по поводу изменения порядка зачисления налога по СРП

Сегодня, 2 октября на заседании сахалинской областной думы самые жаркие споры вызвал вопрос, который шел вне повестки. Речь идет об изменении схемы распределения доходов СРП от проекта «Сахалин-2». То есть об отъеме федеральным центром наших нефтяных денег.

Эта история у всех на слуху, мало кто не слышал, что Москва изменила принцип распределения налогов и вместо прежних 25% будет забирать 75%. Сахалин в ближайшие три года лишится 68 млрд рублей.

И хотя для подобного перераспределения нужно изменить бюджетный кодекс, а это еще не сделано, новый бюджет страны верстают исходя из того, что доходы Сахалина станут гораздо меньше. Вчера, после обеда депутаты получили проект бюджета, который 27 октября в первом чтении приняла Госдума. До 3 ноября, то есть до завтра на него предлагается прислать поправки.

- В ночь прислали документ и что мы с этим должны делать? – возмущались коммунистки Светлана Иванова и Наталья Ждакаева. – За ночь должны просмотреть, обсудить и подготовить документы?

Поправки никто из сахалинских депутатов не внес. Помешала то ли нехватка времени, то ли что другое, но вопрос рассмотрели на профильном комитете облдумы по бюджету и налогам и четырьмя голосами "за" (при трех против) «приняли к сведению».

- То есть умылись. – охарактеризовала происходящее Иванова.

Справедливости ради надо сказать, что у депутатов и нет реальных рычагов влияния  на федеральный бюджет.

- У нас есть техническая возможность внести такие поправки, которые позволили бы отстоять деньги? – спросил у главы комитета по бюджету Натальи Захарчук депутат Дмитрий Пашов. - Например, мы можем наши расходы со 100 условных рублей увеличить до 150, чтобы доходы не трогали?

- Нет. – ответила та.

Депутат Александр Болотников предлагал отправить в Госдуму отзыв на проект бюджета. Вернее, чуть поправив фактаж, отослать то заключение, которое депутаты сделали, когда только узнали о предстоящем отъеме денег. Тогда, напомним, депутаты оперативно и единодушно высказались против. Сейчас единодушия не было и в помине.

- Мы должны работать по регламенту. Отрицательное заключение не предусмотрено порядком рассмотрения проекта бюджета во втором чтении. - сказал зампредседателя думы Александр Ивашов.

- Получается, что в нарушении закона, без поправок в Бюджетный кодекс у нас отнимают деньги, а мы не можем даже возразить? – Наталья Ждакаева заняла не только место Галины Подойниковой в думе, но и ее амплуа возмутительницы спокойствия.

- О чем мы вообще говорим, что за пустая болтовня? Если есть что поставить на голосование, ставьте, а то я пошел, - заявил Сергей Бондарев.

Александр Ивашов снова напомнил про регламент.

Спикер думы Андрей Хапочкин объявил перерыв на 10 минут, потом еще на полчаса. Депутаты обсуждали, сверяли позиции своих фракций. На заседание собрались в 13.00. 

Болотников обратил внимание коллег, что хотя было заявлено, часть денег губернатору удалось отстоять, сообщалось, что делить налоги с 2019 года будут поровну - 50% на 50%, но в проекте бюджета все равно фигурируют первоначальные цифры – те самые по которым у области отнимают именно 75% доходов от «Сахалин-2».  

Ранее была озвучена информация, что Олегу Кожемяко удалось добиться компенсации выпадающих доходов области через федеральные программы, в частности через Минвостокразвития. Размер субсидии  – до 15 млрд рублей . Но пока ни в одном официальном документе этих данных нет. И на это давили сторонники отправки петиции в Москву.

- Верстаем областной бюджет исходя из того, что все доходы на 2018 год останутся у нас, кого мы обманываем? Все давно решено в Москве без нас! – продолжала митинговать Иванова и обвиняла в бездействиии Георгия Карлова и представительство области в Москве.

- Напоминаю, что регламент не подразумевает….. – в третий раз затянул Ивашов.

Предложение Александра Болотникова высказать свое недовольство ситуаций у коллег поддержки не нашло. Сахалинские депутаты бюджетные потери «приняли к сведению».

Сюжет: У Сахалина хотят отобрать большую часть нефтегазовых денег
Олег Кожемяко: последние решения позволят выполнить все обязательства бюджета
Политика и экономика
Олег Кожемяко: последние решения позволят выполнить все обязательства бюджета
27 октября, в 20:47, 23 2134 2
Договорились: с 2019 года распределение денег по СРП будет 50 на 50
Политика и экономика
Договорились: с 2019 года распределение денег по СРП будет 50 на 50
27 октября, в 19:20, 42 6040 3
Депутаты областной думы: ситуация с Сахалином заставила задуматься другие регионы
Политика и экономика
Депутаты областной думы: ситуация с Сахалином заставила задуматься другие регионы
19 октября, в 15:51, 33 3478 5
Сахалин получил небольшую передышку перед отъемом денег СРП
Политика и экономика
Сахалин получил небольшую передышку перед отъемом денег СРП
14 октября, в 12:14, 18 3150 3
Все новости сюжета
Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 15:39 +4
Другие статьи по темам
Прочее
сахалинская областная дума
Популярное на ASTV
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске
Мертвого мужчину обнаружили у железнодорожных путей в Южно-Сахалинске
Мертвого мужчину обнаружили у железнодорожных путей в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Child_of_Sun
Написано сегодня, в 15:43
Самораспустились бы, что ли. Ну нет никакой практической польщы от таких народных избранников
Ответить
+6
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 15:56
Child_of_Sun, Можно подумать, что от того, что страной будет управлять один царёк со своей свитой, народ станет жить лучше....
Ответить
+1
Bokassa
Написано сегодня, в 15:47
дык, надо было деньги и у депутатов отнять, нафиг они нужны, такие расходы на бюджет ложатся, лучше бы вон больным тяжелыми болезнями их отдали. А то сидит толпа "кивал" на шеях у людей и в ус не дует
Ответить
+6
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 16:39
Bokassa, Во
, а то собирают всем миром на лечение тяжелобольным детям через соц.сети, вот туда бы эти деньги в самый раз. А у нас все Московия никак не нажрется.
Ответить
+1
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 15:53
В очередной раз убедились, что Сахалинские депутаты "беззубые", не могут постоять за интересы области.
Ответить
+4
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 16:37
Andrey2017, это им к следующей теме
https://astv.ru/news/society/2017-11-02-nekotorye-..
Ответить
0
Warg666
Написано сегодня, в 16:00
Партия сказала Надо - Комсомол ответил Есть!
Ответить
0
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:04
Руководство области до экономилось, от резервного фонда отказалось, ждёт вложений Бибисменов-хозяев в проЭкты понимАешь....
Хватит баламутить людей отъёмом денег, не отняли, а распределили....
Ответить
+1
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 16:05
"мало кто не слышал, что Москва изменила принцип распределения налогов и вместо прежних 25% будет забирать 75%. Сахалин в ближайшие три года лишится 68 млрд рублей."
Э-э-э, секундочку, а как же разговор о 50\50? Таки шо то я недопонял?
Ответить
0
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 16:10
Конторка Рога и копыта.
башка только в одну сторону работает, лишь мой личный бизнес не трогали.
Ответить
+2
Анонимный
Написано сегодня, в 16:12
Демократия. (греч. dеmokratía, буквально — народовластие, от dеmos — народ и krátos — власть).
Вот и её яркое проявление. Демократии.
Кто-то и правда верил, что будет по другому?
Ответить
+1
raykol
Написано сегодня, в 16:13
Депутаты подконтрольны Кожу, а Кож Москве. Пошумели, повозмущались, а толку-то? 68 лярдов Сахалину не видать все равно...
Ответить
+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:45
raykol, Депутаты не подконтрольны Кожемяко...
Какой проект бюджета представить Правительство области под руководством Кожемяко, такой и будет бюджет принят большинством депутатов....
Ответить
0
Hana
Написано сегодня, в 16:42
если тебя ударят по левой щеке- подставь правую
Ответить
0
Reader
Написано сегодня, в 17:02
ну теперь пускай в той же пропорции себе снизят зарплату и примут к сведению.
Ответить
+2
К.Г.
Написано сегодня, в 17:21
Приняли к сведению, да, очень большую работу сделали конечно

Сдайте мандаты и валите.
Слова нормально против сказать не смогли
Ответить
0
К.Г.
Написано сегодня, в 17:31
Мы должны работать по регламенту. Отрицательное заключение не предусмотрено порядком рассмотрения проекта бюджета во втором чтении. - сказал зампредседателя думы Александр Ивашов.

Зачем тогда вы нужны? Если не можете отстоять
Ответить
0
Barry
Написано сегодня, в 17:49
Они говорят им нельзя рисковать,потому что у них есть дом,в доме горит свет...
Ответить
+1
3333all3333
Написано сегодня, в 18:25
У них никаких рычагов нет. Они тупо шоу строили. На самом же деле подельники КОНА. Такие же воры. Политики одним словом
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Дети волонтеров-поисковиков побывали в гостях у дежурных ГУ МЧС
Дети волонтеров-поисковиков побывали в гостях у дежурных ГУ МЧС
Самыми умными четвероклассниками Южно-Сахалинска оказались ученики гимназии № 2
Самыми умными четвероклассниками Южно-Сахалинска оказались ученики гимназии № 2
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru