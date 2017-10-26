Самыми умными четвероклассниками Южно-Сахалинска оказались ученики гимназии № 2

В Южно-Сахалинске подвели итоги ежегодного городского конкурса интеллектуалов среди четвероклассников, который проводится уже 10 лет.

Конкурс проходил в три этапа: «Разминка ума», «Любознайка», «Умники и умницы». 84 учащихся младших классов из 21 общеобразовательного учреждения Южно-Сахалинска продемонстрировали глубокие знания предметов, а свои ответы оформляли с помощью пиктографического письма.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, юные интеллектуалы блестяще справились с заданиями, которые были специально разработаны лабораторией исследовательского обучения СахГУ с учетом возрастных и психологических особенностей детей. Они предназначены для выявления общего уровня знаний, исследовательских умений, навыков, логического мышления, творческого потенциала и сообразительности учащихся.

Традиционно конкурс интеллектуалов проводится среди учеников общеобразовательных организаций, активно реализующих программу исследовательского обучения младших школьников, при поддержке Сахалинского государственного университета и департамента образования администрации Южно-Сахалинска.

В этом году по итогам состязаний умников и умниц первое место заняла команда гимназии № 2, второе - гимназия № 1, третье - НОШ № 7. Победителей наградили дипломами. Все участники конкурса получили специальные свидетельства.