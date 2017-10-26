Дети волонтеров-поисковиков побывали в гостях у дежурных ГУ МЧС

2 ноября дети участников добровольческого поискового отряда «Сова» побывали на экскурсии в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Сахалинской области (ЦУКС). 15 мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 15 лет познакомились с работой специалистов оперативной дежурной смены, осмотрели их рабочие места и даже получили тренировочный сигнал оповещения на свои сотовые телефоны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС области.

Детям продемонстрировали систему видеонаблюдения.

«Подобные мероприятия помогают нам ознакомить сахалинцев с особенностями нашей работы. И взрослые и дети узнают много нового о работе дежурной смены и о технических возможностях, которыми мы располагаем. С детьми мы всегда проговариваем телефоны, по которым можно обратиться за помощью в экстренных ситуациях и основные правила безопасности в различных ситуациях. Подобные знания полезны и позволят ребятам в сложной ситуации принять правильное решение» - рассказала заместитель начальника аналитического отдела ЦУКС Инга Белонович, выступавшая в роли экскурсовода.

После осмотра ситуационного зала, где работает оперативная дежурная смена, экскурсия продолжилась во внутреннем дворе Главного управления МЧС. Специалисты продемонстрировали гостям работу беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Полёт квадрокоптера не оставил ребят равнодушными и на экскурсовода с оператором БПЛА посыпались вопросы самого разного характера, ни один из которых не остался без ответа. Ребят интересовало почему беспилотник не падает, сколько он стоит и что делать, если заряд батареи винтокрылой машины иссякнет прямо во время полёта.

Ответ на последний вопрос можно считать универсальным правилом безопасности не только при работе с техникой, но и во многих других ситуациях. Если аккумулятор в полёте разрядится, делать что-либо будет уже поздно. Поэтому оператор БПЛА, зная максимально возможное время работы и учитывая различные факторы, внимательно следит за уровнем заряда аккумулятора и вовремя осуществляет посадку аппарата. Упростив ответ, можно прийти к несложному выводу: лучшей защитой от опасных ситуаций является их предотвращение.