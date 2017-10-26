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Обсуждение российских и японских проектов на Курилах пройдет в Москве
Фото пресс-службы заповедника "Курильский"

Обсуждение российских и японских проектов на Курилах пройдет в Москве

Директора департаментов МИД стран встретятся 2 и 3 ноября

Возможные проекты хозяйственного сотрудничества России и Японии на южной части Курил рассмотрят на консультациях с директорами департаментов МИД двух стран, которые состоятся 2-3 ноября в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу японского МИДа Таро Коно.

Как отметил глава МИД, на совещании рассмотрят результаты исследовательских поездок на южную часть Курил двух японских делегаций чиновников и бизнесменов. "Хотелось бы на нынешней рабочей встрече тщательно обменяться мнениями о том, как дальше двигаться к осуществлению совместных проектов",- сказал министр.

Во вторник из поездки на острова вернулась японская делегация из 54 представителей японских министерств и ведомств, администрации самой северной префектуры страны Хоккайдо, а также сотрудников частных компаний, проявляющих интерес к совместным проектам с российской стороной. Ее возглавлял советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. Он сообщил, что в ходе поездки достигнута договоренность с администрацией Сахалинской области о создании рабочей группы для проработки на местном уровне вопросов совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил. По словам советника премьера, первое заседание этой структуры планируется провести в начале будущего года.

Он сообщил также, что в ходе поездки, проходившей с 27 октября, были изучены проекты по пяти направлениям - туризм, аквакультура, ветроэнергетика, создание тепличных хозяйств, утилизация мусора на островах Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Предыдущий визит японской делегации в составе 69 человек на острова состоялся с 27 июня по 1 июля, были осмотрены 64 объекта также на Кунашире, Итурупе и Шикотане.

Решение о проведении таких поездок было принято по итогам встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке 7 сентября. Совместную экономическую деятельность на островах стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора. Как отмечают японские наблюдатели, Токио и Москва пока расходятся в том, как осуществлять такие проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках российского законодательства, а Япония предлагает создать некую "специальную юридическую систему" на этих территориях.

сегодня, в 12:37 0
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 12:41
Директорам департаментов МИД стран нужно такие вопросы решать не в Московии, а на Курилах и при населении...
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+1
Warg666
Написано сегодня, в 12:54
А чё не на Мадагаскаре.
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 13:14
правильно, дела власти народа касаться не должны
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0
Zhel4
Написано сегодня, в 14:29
Знаем мы как решаются дела в Москве. В пользу Москвы. О жителях Курил в последнюю очередь вспомнят. Вон на Шикатане уже голодовка началась из-за безразличия властей! А эти с японцами лясы точат
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0
Zhel4
Написано сегодня, в 14:34
Голодовка уже
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0
Online
Nyrka Online
Написано сегодня, в 15:23
Да какие с япошками вообще могут быть дела??? Они острова хотят оттяпать
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0
raykol
Написано сегодня, в 16:22
Не удивлюсь, если наш губер, так же как и бюджет москве, так и острова отдаст вместе с жителями!!!
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