Обсуждение российских и японских проектов на Курилах пройдет в Москве

Фото пресс-службы заповедника "Курильский"

Возможные проекты хозяйственного сотрудничества России и Японии на южной части Курил рассмотрят на консультациях с директорами департаментов МИД двух стран, которые состоятся 2-3 ноября в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу японского МИДа Таро Коно.

Как отметил глава МИД, на совещании рассмотрят результаты исследовательских поездок на южную часть Курил двух японских делегаций чиновников и бизнесменов. "Хотелось бы на нынешней рабочей встрече тщательно обменяться мнениями о том, как дальше двигаться к осуществлению совместных проектов",- сказал министр.

Во вторник из поездки на острова вернулась японская делегация из 54 представителей японских министерств и ведомств, администрации самой северной префектуры страны Хоккайдо, а также сотрудников частных компаний, проявляющих интерес к совместным проектам с российской стороной. Ее возглавлял советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. Он сообщил, что в ходе поездки достигнута договоренность с администрацией Сахалинской области о создании рабочей группы для проработки на местном уровне вопросов совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил. По словам советника премьера, первое заседание этой структуры планируется провести в начале будущего года.

Он сообщил также, что в ходе поездки, проходившей с 27 октября, были изучены проекты по пяти направлениям - туризм, аквакультура, ветроэнергетика, создание тепличных хозяйств, утилизация мусора на островах Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Предыдущий визит японской делегации в составе 69 человек на острова состоялся с 27 июня по 1 июля, были осмотрены 64 объекта также на Кунашире, Итурупе и Шикотане.

Решение о проведении таких поездок было принято по итогам встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке 7 сентября. Совместную экономическую деятельность на островах стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора. Как отмечают японские наблюдатели, Токио и Москва пока расходятся в том, как осуществлять такие проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках российского законодательства, а Япония предлагает создать некую "специальную юридическую систему" на этих территориях.