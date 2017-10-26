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Спасенного в открытом море иностранца доставили на Сахалин

Спасенного в открытом море иностранца доставили на Сахалин

Он единственный из 10 человек выжил во время шторма

Танкер, работающий на шельфовых проектах, доставил на Сахалин спасенного в открытом море северокорейца.

Как стало известно astv.ru, судно направлялось из Тайваня в Корсаков. Мужчину на деревянной лодке экипаж подобрал примерно в 150 милях от Владивостока. Иностранца подняли на борт, выяснилось, что у мужчины обморожение второй степени. Ему оказали первую медицинскую помощь. Было принято решение доставить спасенного на Сахалин. В Корсакове его передали медикам.

По словам гражданина КНДР, он вместе с 9 рыбаками вышел на промысел кальмара в водах Северной Кореи. Начался шторм, судно перевернулось. Из всего экипажа удалось спастись только ему.

Лодку течением принесло в российские воды, где ее и заметил экипаж танкера.

Как стало известно astv.ru, в настоящее время спасенному северокорейцу оформили одноразовый паспорт и визу. В ближайшее время он вернется на родину. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:23 +8
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Событие
спасение
Место
Корсаковский район
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Комментарии
yur
Написано сегодня, в 12:29
У них строго с этим, могут расстрелять.
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+3
К.Г.
Написано сегодня, в 17:41
yur, обратно ему нельзя, расстрел.
Но человек в рубашке родился.
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0
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 12:41
Вот реально повезло мужику. Представляю сколько страхов натерпелся в одного в открытом море.
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+3
Abbatissa
Написано сегодня, в 12:45
Vladiksakh65, Сколько ему ещё предстоит натерпеться...
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+3
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 12:47
Abbatissa, Можно только догадываться.
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+1
ocharovashka
Написано сегодня, в 12:49
Родился в рубашке..... И наши сразу приняли, помощь организовали..... паспорт, визу..... Зато когда свои без полиса или без паспорта обращаются, частенько начинают выпендриваться и отшивать
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+5
KsuKsu
Написано сегодня, в 12:51
Везунчик
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 13:16
ну ну, а потом он вернется с друзьями
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0
YRII
Написано сегодня, в 15:08
Какие мы добренькие,надо было ,бы уже, сразу и гражданство российское,и приютить сдесь,на родине то его ,всеровно пристрелят ,как изменника.
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+1
АлинКо
Написано сегодня, в 15:40
подождите, подождите, это что сюжет нового фильма? Ну ничего себе новость...
повезло, конечно мужику, он, наверное уже и надежду потерял на спасение, как говорят "родился в рубашке"
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0
С 28 региона
Написано сегодня, в 15:41
Одноразовый паспорт????это как? Хорошо, мужчина жив. Надеюсь в эта ситуация не повлияет на его здоровье в дальнейшем.
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0
Kirill_nokhrin
Написано сегодня, в 17:14
вот это новости
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0
Barry
Написано сегодня, в 17:40
Брикет кальмара ему еще в подарок и домой,чтоб не зря всё.
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0
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