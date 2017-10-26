Спасенного в открытом море иностранца доставили на Сахалин

Он единственный из 10 человек выжил во время шторма

Танкер, работающий на шельфовых проектах, доставил на Сахалин спасенного в открытом море северокорейца.

Как стало известно astv.ru, судно направлялось из Тайваня в Корсаков. Мужчину на деревянной лодке экипаж подобрал примерно в 150 милях от Владивостока. Иностранца подняли на борт, выяснилось, что у мужчины обморожение второй степени. Ему оказали первую медицинскую помощь. Было принято решение доставить спасенного на Сахалин. В Корсакове его передали медикам.

По словам гражданина КНДР, он вместе с 9 рыбаками вышел на промысел кальмара в водах Северной Кореи. Начался шторм, судно перевернулось. Из всего экипажа удалось спастись только ему.

Лодку течением принесло в российские воды, где ее и заметил экипаж танкера.

Как стало известно astv.ru, в настоящее время спасенному северокорейцу оформили одноразовый паспорт и визу. В ближайшее время он вернется на родину.