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Южносахалинец дважды обокрал свою мать

Южносахалинец дважды обокрал свою мать

Похищенное он продал за бесценок, а деньги истратил

В дежурную часть полиции Южно-Сахалинска поступило заявление от 39-летней женщины. Она сообщила, что вечером неизвестный похитил из ее квартиры телевизор стоимостью более 30 тысяч рублей. При этом следов взлома не было, и посторонние в дом не приходили.

Как сообщают в пресс-службе областного УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 19-летний сын заявительницы.

Как стало известно, подозреваемый живет вместе с матерью и знает, когда ее нет дома. Он проник в комнату женщины и украл технику. Также, при поиске улик сотрудники полиции выяснили, что ранее подозреваемый совершил еще одну кражу бытовой техники из дома потерпевшей. Похищенное имущество он продал за бесценок, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:52 +3
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Событие
кража
Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Warg666
Написано сегодня, в 12:55
Это просто омерзительно.
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:06
"Как стало известно, подозреваемый живет вместе с матерью и знает, когда ее нет дома. Он проник в комнату женщины и украл технику. Также, при поиске улик сотрудники полиции выяснили, что ранее подозреваемый совершил еще одну кражу бытовой техники из дома потерпевшей."

Дикий ужас..........
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 13:14
на че хоть тратил то?
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+1
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 15:59
Bokassa, на коллекцию значков и марок.
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0
ateriya
Написано сегодня, в 13:20
Мелкая ж ты зараза! Лупить тебя собака надо было в детстве. Вот вам и бабское воспитание. Нежкают тетешкают ой сыночек то вот тебе родной се. А сыночек взял и из дома где сам живет унес. Мерзкая дрянь. Поступок прям мразины. Вот теперь мамка то и расхлебывает за свое воспитание. Дармоед и вора вырастила. Теперь страдает и сама и дите неразумное.
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+2
Cakypa
Написано сегодня, в 14:04
ateriya, разве только ее вина, что сынок вырос таким? Наверняка, безотцовщина.
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0
ateriya
Написано сегодня, в 16:23
Cakypa, ну так воспитывала то она а не безотцовщина. Дуешь этим детям в зад целуешь а они потом совесть совсем теряют.
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0
РитоЧка
Написано сегодня, в 13:53
У родной матери воровать, и выносить из дома вещи это ужасно. Работать надо!!!
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+1
Nato4ka
Написано сегодня, в 15:07
Как можно быть такой крысой!!! Наверное ещё и на материной шее сидит. Уродец.
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+2
С 28 региона
Написано сегодня, в 15:35
Дебилизм крепчает....
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+1
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 16:01
Надо вовремя было маме дитя в армию отдать. Там добрый сержант ему немного мозгов бы выдал.
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