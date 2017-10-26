Южносахалинец дважды обокрал свою мать

В дежурную часть полиции Южно-Сахалинска поступило заявление от 39-летней женщины. Она сообщила, что вечером неизвестный похитил из ее квартиры телевизор стоимостью более 30 тысяч рублей. При этом следов взлома не было, и посторонние в дом не приходили.

Как сообщают в пресс-службе областного УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 19-летний сын заявительницы.

Как стало известно, подозреваемый живет вместе с матерью и знает, когда ее нет дома. Он проник в комнату женщины и украл технику. Также, при поиске улик сотрудники полиции выяснили, что ранее подозреваемый совершил еще одну кражу бытовой техники из дома потерпевшей. Похищенное имущество он продал за бесценок, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.