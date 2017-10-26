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Австралийских коров будут разводить в Тымовском районе

Австралийских коров будут разводить в Тымовском районе

В стаде из 522 голов - 19 телят, 120 стельных коров

В Тымовский район завезли крупный рогатый скот, который станет основой для развития будущего животноводческого комплекса. Стадо расположилось на восстановленной ферме в районе села Палево.

Как сообщают в районной администрации, совхоз «Южно-Сахалинский» приобрел хозяйство ООО «Север», поддержав животноводство и возродив земледелие. Было решено на базе этого хозяйства построить крупный сельскохозяйственный объект. Таким образом, муниципальное образование вошло в областную программу по подъему сельского хозяйства. 

Прибывшие животные трех пород, родом из Австралии. В России они давно, на Сахалин завезены из Алтайского края и Амурской области. К островным климатическим условиям адаптируются быстро, такие же животные около двух лет содержатся в Корсаковском районе.

В стаде из 522 голов - 19 телят, 120 стельных коров, приплод ожидается в ноябре, декабре этого года. Животные и внешне отличаются от коров молочного стада. Более крупные, упитанные, на коротких ногах, с густой шерстью. Они неприхотливы, морозостойки, предназначены для уличного содержания, в уходе просты. При отеле новорожденных телят не отделяют от матерей, те сами выкармливают их и заботятся о потомстве до зрелости.

Крытый загон служит скоту скорее местом кормления, остальное время - на уличном содержании. В настоящее время, пока позволяет погода, стадо пасется на пастбище. Имеется такая особенность, пастухи работают только на лошадях, скот отличается от домашнего, требует особого осторожного обращения.

Стадо обслуживает 8 скотников, те, кто ухаживал за ним в Поронайске. Все лето животные провели именно там, пока здесь шла подготовка к их приему. Теперь полностью укомплектованы кадры, заготовлены корма, отстроены загоны.

Весной следующего года работа продолжится. Предполагается увеличение мясного стада довести до 2000 голов. Для этого в районе села Ясное планируется строительство животноводческого комплекса с фермами, забойкой, механизированным парком и со всем остальным, что необходимо для функционирования сельскохозяйственного предприятия. Ферма в Палево, как загон длительного содержания, также сохранится.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:45 0
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