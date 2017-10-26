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Молодого сахалинца нашли мертвым в гараже на улице Железнодорожной в областном центре

Молодого сахалинца нашли мертвым в гараже на улице Железнодорожной в областном центре

Причина его смерти устанавливается

1 ноября в 18:16 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в кооперативном гараже по улице Железнодорожной областного центра обнаружено тело 27-летнего местного жителя, без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти молодого человека установить не представилось возможным. Труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится проверка в порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:03 +5
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Комментарии
Warg666
Написано сегодня, в 12:11
Ну главное гараж не пострадал.
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−2
Anubis38
Написано сегодня, в 12:18
Какой-то "мертвый сезон" прям с октября начался
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 12:22
когда уже осеннее обострение закончится то
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+3
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 12:32
Дааа...


Соболезнования родным и близким
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+1
Hasen
Написано сегодня, в 12:39
почему не представлялось возможным, опишите подробней что с ним было?
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0
Cakypa
Написано сегодня, в 13:22
Hasen, написали же- без внешних признаков... И в гараже видимо ничего очевидного, обычный гараж. Всё понятно написано.
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+1
Hasen
Написано сегодня, в 13:56
Cakypa, ну не знаю, может и так
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0
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 12:44
Употребил мож чего от шайтана.
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0
crazydriver144
Написано сегодня, в 14:01
Vladiksakh65, в том то и дело что он никогда не употреблял
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0
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 15:10
crazydriver144, Я не утвержаю, но может попробовал. А может орган какой отказал. В любом случае слово будет за экспертгм.
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0
ateriya
Написано сегодня, в 13:15
Вся жизнь впереди. Жить да жить дитю. Жалко. Родным соболезнования.
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+1
crazydriver144
Написано сегодня, в 14:00
Эх Влад(((
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0
crazydriver144
Написано сегодня, в 14:03
Это всё из-за любви
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0
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 15:11
crazydriver144, Из за любви в основном горы ворочают, и кровать ночью раскачивают, иногда даже ломают.
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+4
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 18:36
crazydriver144, никакая любовь не стоит жизни
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0
С 28 региона
Написано сегодня, в 15:33
Соболезнования родным и близким
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0
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