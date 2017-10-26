Молодого сахалинца нашли мертвым в гараже на улице Железнодорожной в областном центре

1 ноября в 18:16 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в кооперативном гараже по улице Железнодорожной областного центра обнаружено тело 27-летнего местного жителя, без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти молодого человека установить не представилось возможным. Труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится проверка в порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ