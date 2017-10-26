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Участники «Острова дружбы» реализуют свои проекты на Сахалине
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Участники «Острова дружбы» реализуют свои проекты на Сахалине

Лучшая идея получит финансирование от областного правительства

Около 80 человек в возрасте от 16 до 30 лет станут участниками молодежного образовательного этнофорума "Остров дружбы", который пройдет в Поронайске с 3 по 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Форум соберет на своей площадке представителей национальных диаспор и общин, проживающих на территории района, заинтересованных в формировании этнической толерантности, патриотических качеств и развитии личного потенциала.

Программа мероприятия, приуроченная ко Дню народного единства, предоставит возможность участникам узнать об истории государственного праздника, о традициях, культуре и обычаях разных народов, а также поможет раскрыть личные и профессиональные возможности. Для молодежи подготовлены лекции о личностном росте, проектном подходе в решении задач, о создании некоммерческих организаций и их поддержке, а также об областном проекте "Молодежный бюджет".

В программе форума также запланированы просмотр и обсуждение патриотической ленты "Салют-7". Отдельный блок будет посвящен обучению навыкам проектной деятельности. Участники, уже имеющие интересные идеи, смогут приступить к разработке собственного проекта, получить помощь и экспертную оценку. На форуме состоятся встречи с экспертами из областного министерства спорта и молодежной политики, специалистами южно-сахалинского центра молодежных инициатив и членами областного совета общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России".

Состоится "Остров дружбы" на базе центральной библиотеки Поронайска. Организаторами молодежного события выступают областное министерство спорта и молодежной политики и управление спорта и молодежной политики Поронайского городского округа.

По итогам работы форума все участники будут награждены сертификатами об участии. Проекты, получившие положительную оценку экспертного совета форума будут профинансированы в 2018 году, а разработчиков наградят дипломами об успешном прохождении образовательной программы.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:45 0
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