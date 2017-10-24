Японские бизнесмены подготовят проекты по совместному развитию Курильских островов

Вторая японская бизнес-миссия на Курильских островах завершила свою работу. За несколько дней группа из 66 бизнесменов и чиновников из Страны восходящего солнца посетила три российских острова – Кунашир, Итуруп и Шикотан. Состоялся ряд встреч с российскими предпринимателями, представителями органов власти.

За несколько дней сторонам удалось добиться существенных результатов. Например, российские рыбопромышленники, работающие на островах, готовы к созданию совместного предприятия по выращиванию ценных водных биологических ресурсов. Японская сторона также проявила большой интерес к организации пеших туристических маршрутов по островам, созданию кемпингов.

- У многих граждан нашей страны есть большое желание побывать на Курилах, - сказал представитель ассоциации туристических компаний Иито Южи. – Хотелось бы помочь им в реализации этого желания и организовать первый тур летом следующего года.

По словам Иито Южи, японцев привлекают на Курилах природные достопримечательности – богатая растительность, горячие источники, красивые пейзажи.

Еще одно перспективное начинание – в сфере сельского хозяйства. Курильские предприниматели намерены наладить выращивание овощей. В свою очередь японская сторона предлагает эффективные технологии строительства теплиц и их эксплуатации.

В ходе состоявшихся встреч затрагивался вопрос использования ветродизельных электростанций, а также очень актуальная для отдаленных островов тема утилизации твердых бытовых отходов.

- Мы договорились, что руководители рабочих групп по каждому направлению начнут вырабатывать единые подходы, готовить технико-экономическое обоснование по конкретным проектам, - сказал Олег Кожемяко. – На следующей встрече, которая должна состояться через несколько месяцев, контуры будущих проектов будут более четко обрисованы. Я думаю, что в 2018 год будет посвящен проектированию. А в 2019-ом часть наших совместных начинаний будет реализована.

- Я очень удовлетворен, - поделился оценкой совместной работы Эиити Хасэгава. – На этот раз в состав японской делегации вошли многие представители бизнеса, которые будут действительно заниматься намеченными проектами. Мы смогли провести очень конструктивный обмен мнениями, услышали позитивные отзывы от островитян. И сейчас готовы продвинуться к реализации технико-экономического обоснования наших проектов.

Напомним, в июне на островах побывала первая бизнес-миссия, сообщает пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.