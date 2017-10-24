Японские бизнесмены поделились желанием возить туристов на Кунашир

С 27 по 30 октября на Южных Курилах находилась вторая японская бизнес-миссия, одним из направлений работы которой является разработка пакетных туров, сообщает пресс-служба заповедника «Курильский».

Работа делегации велась по 5 направлениям: марикультура, сельское хозяйство, туризм, энергетика и утилизация отходов. Самая большая группа из 21 человека работала по направлению туризм. 27 октября в первый день «туристическая» группа посетила часть маршрута «Кальдера вулкана Головнина». Иностранные гости прошли 3 км от автомобильной дороги до смотровой площадки в охранной зоне заповедника «Курильский», где открывается вид на заповедную вулканическую котловину.

Погода была прекрасная, по дороге можно было увидеть хорошие виды на Кунашир. Краски осени, свежий воздух, необыкновенный цвет воды кальдерных озёр… Участников делегации сопровождали сотрудники заповедника, чиновники областной и районной администрации, журналисты, представители российских туристических фирм.

Японские бизнесмены во время маршрута говорили о хайкинге. Это пешие горные прогулки, которые сейчас набирают популярность во всем мире. Однако и здесь необходимы вложения, чтобы промаркировать маршрут, построить по дороге скамейки, беседки для промежуточного отдыха и лестницу с обзорными площадками, которая сократила бы дорогу к озерам на два километра.

Участники тургруппы высказали замечания по поводу туалетов у начала маршрута и в самом Южно-Курильске. Были вопросы и по обеспечению безопасности тургрупп от медведей, по количеству такси и экскурсоводов на Кунашире, которые могли бы сопровождать группы (желательно со знанием языков), по количеству мест в гостиницах и кафе, по возможным местам для развития зимнего лыжного туризма.

После возвращения с маршрута состоялся обмен мнениями в Южно-Курильском районном краеведческом музее, где японская сторона познакомила со своими конкретными предложениями по приёму японских туристических групп на Южных Курилах. В настоящее время Кунашир единовременно может принять группу в количестве 60 японских туристов. Для приёма более многочисленных групп необходимо развитие сети гостиниц, кафе, наличие дополнительного транспорта в виде автобусов и «вахтовок» повышенной проходимости.

Вечером 27 октября бизнес-миссия на японском судне «Этопирика» вышла на остров Итуруп. 30 октября – запланировано возвращение в порт Немуро (о. Хоккайдо).