Двухэтажный дачный дом горел в Анивском районе
Пожар произошел вечером 30 октября
30 октября в 16.25 диспетчеру Анивского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в селе Кубанец горит двухэтажный дачный дом.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент дом горел открытым пламенем на общей площади 24 квадратных метра.
Возгорание локализовали в 16.32, а в 17.18 ликвидировали. В тушении было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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