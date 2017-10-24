Двухэтажный дачный дом горел в Анивском районе

30 октября в 16.25 диспетчеру Анивского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в селе Кубанец горит двухэтажный дачный дом.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент дом горел открытым пламенем на общей площади 24 квадратных метра.

Возгорание локализовали в 16.32, а в 17.18 ликвидировали. В тушении было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.