Японцы хотят выращивать клубнику на Курилах

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На Курильских островах 29 октября начала работу вторая за полгода бизнес-миссия из Японии: Делегация из 54 гостей предложила россиянам инвестиции в несколько совместных проектов. Например, в сельском хозяйстве, туризме, энергетике и переработке мусора. Об этом сообщает ОТР.

Климат Курил похож на север Японии, и японским сельхозпроизводителям будет несложно адаптироваться на этой территории. Соседи планируют построить рыбзавод, а также выращивать на российских островах красные водоросли и морепродукты, в первую очередь, гребешка. Еще в планах – перестроить брошенные теплицы и выращивать там клубнику, отапливая их водой из термальных источников. Продавать ягоды будут не только на российском рынке, но и в Японии.

Ёсинори Судзуки, советник министра сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии: "В Японии очень любят клубнику, и если это вкусно, неважно место производства. Будем выращивать её вместе".

Вера Щербина, председатель правительства Сахалинской области: "Предстоит еще большая подготовительная работа, и мы договорились о том, что будут делегированы представители с российской и с японской стороны, которые будут в рабочем порядке заниматься этими вопросами".

Проект в тур-бизнесе предполагает строительство дороги: три километра к смотровой площадке вулкана Головнина. По статистике, за год это место посещают около 800 человек. К весне японцы привезут курильчанам готовый бизнес-план на согласование.