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Японцы хотят выращивать клубнику на Курилах
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Японцы хотят выращивать клубнику на Курилах

Делегация из 54 гостей предложила россиянам инвестиции в несколько совместных проектов

На Курильских островах 29 октября начала работу вторая за полгода бизнес-миссия из Японии: Делегация из 54 гостей предложила россиянам инвестиции в несколько совместных проектов. Например, в сельском хозяйстве, туризме, энергетике и переработке мусора. Об этом сообщает ОТР.

Климат Курил похож на север Японии, и японским сельхозпроизводителям будет несложно адаптироваться на этой территории. Соседи планируют построить рыбзавод, а также выращивать на российских островах красные водоросли и морепродукты, в первую очередь, гребешка. Еще в планах – перестроить брошенные теплицы и выращивать там клубнику, отапливая их водой из термальных источников. Продавать ягоды будут не только на российском рынке, но и в Японии.

Ёсинори Судзуки, советник министра сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии: "В Японии очень любят клубнику, и если это вкусно, неважно место производства. Будем выращивать её вместе".

Вера Щербина, председатель правительства Сахалинской области: "Предстоит еще большая подготовительная работа, и мы договорились о том, что будут делегированы представители с российской и с японской стороны, которые будут в рабочем порядке заниматься этими вопросами".

Проект в тур-бизнесе предполагает строительство дороги:  три километра к смотровой площадке вулкана Головнина. По статистике, за год это место посещают около 800 человек. К весне японцы привезут курильчанам готовый бизнес-план на согласование.

сегодня, в 09:22 +3
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 09:37
Ключевое слово "несложно адаптироваться на этой территории". Начинается.
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+5
k_hammer
Написано сегодня, в 09:49
Гоните их, а потом они пендосские войска введут, под предлогом нарушения прав и свобод клубники!!!
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+8
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 10:02
Молодцы японцы! На столько велико желание вернуть острова, что готовы под любым предлогом туда залезть.
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+4
SirGiant
Написано сегодня, в 10:03
Вот пригреем змей на теле земли нашей, термальным теплом оной, и замучаемся потом изгонять бесов сих! (вангую!)
Одно остается:
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+5
Warg
Написано сегодня, в 11:55
Кому нужна клубника на Курилах?
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+1
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 12:21
Warg, СВОЯ В огороде растёт))
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+1
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 14:09
Warg, Только японцам, потому что даже для сахалинцев она встанет дороже, чем икорка.
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+1
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 15:51
ну всё объедимся клубникой
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