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Крупный сахалинский строитель деревянных домов готов впятеро увеличить производство

Крупный сахалинский строитель деревянных домов готов впятеро увеличить производство

Остро не хватает специалистов

В рамках реализации инвестиционного проекта одно из крупнейших в Сахалинской области предприятий, строящих дома из дерева, может впятеро увеличить производство. Как считают авторы проекта, поддержанные Сахалинским агентством по привлечению инвестиций, прийти к ожидаемым показателям возможно за счет модернизации предприятия.

Для этого необходимо дополнительное оборудование и выполнение строительно-монтажных работ по увеличению мощности линии. Проект одобрен экспертной группой при инвестиционном совете областного правительства.

Реализация этого проекта позволит развивать обеспечить население рабочими местами. Сейчас в кооперативе работает 31 человек – высококвалифицированных специалистов в этой сфере остро не хватает.

В рамках предыдущих госзаказов компания уже обеспечила местное население экологически чистым жильем. Сахалинцы и жители острова Итуруп оценили его качество. Дома, построенные из сахалинской ели, обладают повышенной сейсмоустойчивостью, хорошо сохраняют тепло. В этом году кооператив начал производство клееных деревянных конструкций, в том числе клееного бруса. Формирование клееного бруса – сложный, многостадийный процесс, поэтому на предприятии ведется строгий контроль качества пиломатериалов, соблюдение технологического процесса. Из-за отсутствия собственных пиломатериалов сырье приобретают у поставщиков Тымовского и Макаровского районов. В случае устойчивого финансирования возможен поиск альтернативных источников сырья на материковой части Дальневосточного региона.

Подготовлен первый демонстрационный дом-проект, его разместят в одном из торговых центров Южно-Сахалинска. Макет в натуральную величину позволит сахалинцам оценить его достоинства, убедиться, что такой дом прекрасно подходит для жизни в островных климатических условиях – дерево быстро нагревается и медленно отдает тепло, требуется меньше источников обогрева.

– Технология строительства из клееного бруса потенциально долговечнее. Но как долго прослужит дом, во многом зависит от условий эксплуатации, – пояснил руководитель предприятия Владимир Де. – Под строительство клееного бруса мы подготовили бизнес-план, проекты одно-, двух- и трехкомнатных вариантов домов. Российское правительство говорит о развитии деревянного домостроения, мы всегда «за», потому что это наша работа. Когда спрашивают, «почему на материке дешевле», нужно понимать, что на материке уходит меньше пиломатериала. И там другая сейсмика. Оттуда возить можно, но мы говорим о бюджетном строительстве.

Сахалинское агентство по привлечению инвестиций предложило руководству кооператива включить их предприятие в перечень компаний, заинтересованных в экспорте своих изделий в Южную Корею. Владимир Де готов сотрудничать с южнокорейскими компаниями, тем более, что те уже проявляли интерес к их продукции. Планируется изучить рынок сбыта ДФО, в частности, Камчатский край, где ориентированы на деревянное строительство в сфере туризма.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:38 +1
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 18:20 Отредактированно сегодня, в 18:20
Что к чему...Где-то далеко за семи ветрами, Где-то высоко за семи горами.... Где-то там далеко и когда-то давно.... В общем как-то так
Ну и покупайте... а так:
Колёса диктуют вагонные,
Где срочно увидеться нам.
Мои номера телефонные
Разбросаны по городам.
Заботится сердце,
Сердце волнуется,
Почтовый
Пакуется груз.
Мой адрес -
Не дом и не улица,
Мой адрес -
Советский Союз.
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:32
Интересно, сколько домик будет стоить? Как небоскреб или дешевше?
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+1
senchick
Написано сегодня, в 18:37
Балтийская Килька, Так Владимир Де и ответил: "Когда спрашивают, «почему на материке дешевле», нужно понимать, что на материке уходит меньше пиломатериала."
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:38
senchick, Та я не про это. Мне цифра нужна. Про пилобабло я в курсе))) Пусть Владимир озвучит цену за квадрат.
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+1
senchick
Написано сегодня, в 18:38 Отредактированно сегодня, в 18:38
Вот реально, - где прайс? Где сайт? Где они вообще? Ауууууу
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+3
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 19:03
Какая сейсмика для одноэтажного дома из бруса?
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+1
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