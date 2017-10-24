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Почетных работников Сахалина чуть не лишили прибавки к выплатам

Почетных работников Сахалина чуть не лишили прибавки к выплатам

Поправками в законопроект депутаты решили проиндексировать им пенсии

В  2004 году региональным парламентом были учреждены почетные  звания заслуженного педагога, заслуженного работника здравоохранения и заслуженного  работника культуры. Отмеченные почетными званиями сахалинцы и курильчане получали ежемесячно денежную выплату, которая регулярно индексировалась. С 1 января 2017 года эти выплаты были проиндексированы в 1,04 раза. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

В апреле этого года был принят региональный закон, который объединил в один документ три самостоятельных закона о вышеперечисленных почетных званиях, а также дополнительно учредил еще два почетных звания регионального значения – заслуженного работника социальной защиты и заслуженного работника физической культуры и спорта.  Те, кто получал доплату до принятия апрельского закона, по-прежнему продолжают ее получать. А удостоенным почетного звания уже после вступления в силу нового закона положена единовременная денежная выплата.

Однако в апрельском законе суммы выплат для первых получателей были прописаны без учета индексации с 1 января 2017 года, что фактически снизило их размер. Вносимые сейчас поправки направлены на устранение законодательного противоречия. Таким образом, доплата немного увеличится и составит для жителей Курильских районов 19391  руб., Охинского и Ногликского районов -  18179 руб., остальных  районов - 14543 руб.

 - Законопроект, увеличивший количество региональных почетных званий, был инициирован Сахалинской областной Думой шестого созыва, - напомнил спикер Андрей Хапочкин. – Была создана рабочая группа для обсуждения нового документа.  Единственное, очень маленькая квота (всего три - в год) по почетным званиям для физкультурников. Хотя в этой сфере много заслуженных людей, ветеранов, преданных своему делу. Предлагаю проработать этот вопрос к следующему году и увеличить квоту.

Решением комитета рекомендовано областной Думе принять законопроект в первом чтении.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:32 0
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Комментарии
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 19:19
Ссуки зажравшиеся, что-же они в отношении своих депутатских задниц....не ошибаются?!
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