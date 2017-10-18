Губернатор: бюджет Сахалинской области будет сбалансирован

В Южно-Сахалинске прошло расширенное заседание правительства островного региона. Обсуждались основные направления бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года и проект областного бюджета.

Открывая заседание, губернатор Олег Кожемяко заметил – на фоне других субъектов федерации островной регион выглядит достаточно неплохо. Объем валового регионального продукта за январь-сентябрь этого года, по оценке, превысил 633 млрд рублей.

Область занимает первые строчки рейтингов по инвестициям в основной капитал на душу населения. Сахалин и Курилы на первом месте на Дальнем Востоке по вводу жилых домов, на втором – по ликвидации аварийного жилого фонда. Безработица – на самой низкой отметке в Дальневосточном федеральном округе. На островах наметилась положительная демографическая тенденция, сократился отток населения, растет рождаемость и продолжительность жизни.

- Мы должны сохранить набранные темпы развития, - поставил задачу губернатор. - Понятно, что в новых экономических условиях это будет сделать непросто.

На федеральном уровне был поднят вопрос о перераспределении налога на прибыль по соглашению о разделе продукции по проекту «Сахалин-2». Предлагается, чтобы с 1 января 2018 года 75 % сумм зачислялось в федеральный бюджет, а 25 % оставались в регионе. В настоящее время эта пропорция прямо противоположная. Возможное изменение законодательства предполагает снижение доходов регионального бюджета за три года почти на 69 миллиардов рублей. В связи с этим власти региона провели большую работу в федеральных органах исполнительной власти, в правительстве России, администрации президента, ключевых министерствах и ведомствах. Вопрос перераспределения доходов и возможные последствия этого шага обсуждался с заместителями председателями правительства России Юрием Трутневым и Дмитрием Козаком, главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Все они считают, что ухудшать жизнь сахалинцев и курильчан из-за возможных изменений параметров регионального бюджета недопустимо.

В настоящее время поправки, предусматривающие перераспределение налога на прибыль по проекту «Сахалин-2», не внесены в Государственную Думу. Поэтому областные власти сформировали проект бюджета на ближайшие три года, исходя из действующего бюджетного законодательства. В рамках такого подхода налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2018 году прогнозируются в размере 106,9 миллиарда рублей. В 2019 – 86 миллиардов, 2020 – 82 миллиарда рублей.

- По итогам нашей работы в Москве практически решен вопрос о том, что бюджет области будет сбалансированным, - заявил губернатор. - Это значит, что мы в полном объеме обеспечим выполнение всех социальных обязательств. Меры социальной поддержки не будут сокращены, они останутся на прежнем уровне. Кроме того, для жителей области, имеющих статус «дети войны», мы установим ежемесячную доплату к пенсии в размере одной тысячи рублей. Это одна из составляющих системной работы, направленной на поддержку самых нуждающихся категорий граждан, и ее мы будем продолжать.

В области продолжится увеличение зарплаты самых низкооплачиваемых бюджетников. С 1 июля она выросла на 10 %, а с 1 января следующего года будет увеличена еще на 4 %. У работников, которые попадают под действие указов президента, повышение составит восемь процентов.

В проекте нового бюджета области по-прежнему предусмотрено дополнительное финансирование учреждений здравоохранения. Все бюджетные организации будут обеспечены средствами на содержание. Регион продолжим предоставлять субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, транспортным предприятиям с тем, чтобы не допустить повышения тарифов на их услуги, в том числе перевозки пассажиров морским, воздушным и железнодорожным транспортом. Будут сохранены дорожные фонды, продолжится капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Полностью будут обеспечены финансированием все переходящие и пусковые объекты. Область не отказывается от новых программ, связанных со строительством школ и объектов здравоохранения. Продолжится и поддержка приоритетных отраслей экономики, в частности, сельского хозяйства. Это же относится и к проектам в рамках территорий опережающего развития «Горный воздух» и «Курилы».

Тем не менее, риск сокращения доходов региональной казны очень велик. На его наполняемости могут сказаться не только решения федеральных органов власти, но и колебания на мировом рынке углеводородов. Поэтому руководство области принимает меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных средств.

- Мной принято решение - не поднимать зарплату правительству области, министрам, главам агентств, избирательной комиссии, - сообщил Олег Кожемяко. - Напомню, что лицам, замещающим государственные должности, заработная плата уже была снижена на 10 %, и эта норма будет сохранена.

Вера Щербина, глава правительства Сахалинской области, напомнила, что заработная плата в органах исполнительной власти региона не повышалась с 2014 года.

- Будут урезаны бюджетные расходы за счет запланированных мероприятий, транспорта, командировок, сокращения численности аппарата, - сказала она.

Правительство области усилит контроль за зарплатами в бюджетных учреждениях. Глава правительства привела в пример факты, выявленные в ходе проверки в учреждениях здравоохранения, когда главные врачи выписывали себе не согласованные с профильным ведомством премии, размер которых за год достигал миллиона рублей.

Другие меры экономии денег казны – перевод на аутсорсинг технического обслуживания зданий бюджетных учреждений, централизованные закупки товаров и услуг для государственных нужд, внедрение отраслевых бухгалтерий, которые возьмут на себя обслуживание бюджетных учреждений.

- Бороться мы будем за сокращение непродуктивных, неэффективных и нерациональных затрат, - определила Вера Щербина.

- Пришло время переосмыслить подход к эффективности бюджетных расходов, - констатировал Олег Кожемяко. – Огромные деньги остаются неосвоенными, многие проекты, особенно инвестиционные, не прорабатываются на должном уровне, не достаточно просчитывается их эффективность.

В частности, области пришлось отказаться от проекта по созданию комплексного деревообрабатывающего производства. В стадии практической реализации, когда государственные средства на его поддержку уже были затрачены, выяснилось, что начинание неэффективно.

- Объекты проектируются и возводятся по завышенным ценам, затем, в силу допущенных ошибок переделываются, и все равно проблема остается не решенной, - сказал губернатор. В пример он привел ледовый дворец «Кристалл» с его регулярно текущей крышей, старый изношенный теплоход «Поларис», приобретенный для пассажирских перевозок между Сахалином и Курилами.

- У муниципальных образований, бюджетных учреждений финансовые резервы есть, - сказала губернатор. - Необходимо наладить работу по их эффективному использованию. Мы будем требовать, чтобы за меньшие деньги населению были предоставлены более качественные услуги и в полном объеме. И это будет прописано в эффективных контрактах каждого руководителя. Задачи по повышению эффективности расходов будем ставить как перед муниципальными, так и региональными органами исполнительной власти.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области