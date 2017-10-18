Исторический парк «Россия – моя история» в Южно-Сахалинске готовится к открытию

В Южно-Сахалинске завершается наладка и монтаж оборудования в экспозициях Исторического парка «Россия – моя история». Сенсорные экраны и столы, кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшетные компьютеры, установленные в мультимедийном выставочном зале площадью в несколько тысяч квадратных метров, будут помогать посетителям погружаться в историческую реальность, сообщает пресс-служба регионального минкульта..

Создатели парка — а это историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике — сделали всё, чтобы российская история для сахалинцев и курильчан перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более чем тысячелетней истории своего Отечества. Явления, события и исторические личности России будут оживать с помощью представленных современных мультимедийных технологий и создавать эффект присутствия «здесь и сейчас».

«Создано четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — Моя история. 1945–2016». Через несколько дней знакомиться с подготовленным контентом будут эксперты – историки, архивисты и педагоги Сахалинской области», - отметил председатель Правления АНО «Исторический парк «Россия – моя история» Юрий Филипенко.

Сахалинская область единственная, где в формировании регионального контента принимали участие и специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. «Мы, библиотекари, как никто другой понимаем, как важно донести до подрастающего поколения достоверные, подлинные факты, даты, имена, события. Чтобы было правильное, неискаженное представление картины мира», - подчеркнула Валентина Малышева, директор областной библиотеки.

Завершаются наладочные работы, в том числе и по наполнению сахалинским контентом.