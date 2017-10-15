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С начала года ВРП Сахалинской области вырос на 2,3 %

С начала года ВРП Сахалинской области вырос на 2,3 %

Подведены итоги развития региона в январе-сентябре

Подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области

в январе-сентябре 2017 года. Объем валового регионального продукта, по оценке, составил 633,2 миллиарда рублей. Это 102,3 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объем промышленного производства - 544,4 миллиарда рублей, или 104,2 %.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 13,5 миллиона тонн. Это выше показателя января-сентября 2016 года на 2,6 %. Добыча газа выросла на 6,4 %. Она составила 22 миллиарда кубометров.

Угольные предприятия области добыли 6 миллионов тонн угля. Рост - в 1,4 раза.  

Улов рыбы и морепродуктов (по данным СКТУ Росрыболовства) - 516,3 тысячи тонн, или 80,6 %. Переработано 368,8 тысячи тонн, или 100,1 %.

Выпуск продукции сельского хозяйства за январь-сентябрь 2017 года составил 5,9 миллиарда рублей, или 100,3 %. Сохраняется рост производства мяса (на 15,3 %)  и молока (на 3,4 %). Выросло поголовье крупного рогатого скота (на 8,8 %), свиней (в 1,9 раза) и птицы (в 1,6 раза). Средний надой молока на одну корову увеличился на 13,4 %. Валовой сбор картофеля вырос на 12,5 %.

Индекс потребительских цен в январе-сентябре 2017 года к январю-сентябрю 2016 года (по данным Росстата) сложился на уровне 103,8 %. Оборот общественного питания вырос на 10 %.

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника, по оценке, в январе-сентябре 2017 года составила 68 тысяч рублей. По сравнению с январем-сентябрем 2016 года она увеличилась на 4 %.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2017 года составил 0,6 %, что на 0,1 процентных пункта выше аналогичной даты 2016 года. При этом аналогичный показатель в среднем по России заметно выше. Он равен одному проценту. А по Дальневосточному федеральному округу - 1,3 %.

Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 17:55 +2
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Комментарии
sergmihaylov
Написано 20 октября, в 18:03 Отредактированно 20 октября, в 18:05
читаю и радуюсь !
не пойму только одного , что не так , почему вы не радуетесь ?
все растет , все развивается , зарплата выросла на 4 процента , цены на 3,8 , про надои я молчу , свиньи там в1,9 раза птицы в 1,6 раза ..
перевожу с русского на русский - вы стали жить лучше ... праздник прям !!!

ничего не перепутал ? или нам пытаются обмануть ?
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+6
MASHUTA
Написано 20 октября, в 18:47
sergmihaylov, Свиньи надои дают колосальные))) что то как молока нет от них так и улучшения жизни при нашем губернаторе... Это же его АСТВ он же должен выглядеть в глазах народа самым лучшим....
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+7
S.T.A.L.K.E.R.
Написано 20 октября, в 20:27
sergmihaylov, ....вот именно так рейтинг
на бирже губеров и растёт,и именно поэтому московия думает,что у нас шоколад.А это всего лишь статистика!
Инересно сами эти статисты-состовители получают в месяц среднюю зарплату 70 косарей?
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+2
AleksBaks
Написано 20 октября, в 18:51
80% по рыбе )) вероятно рыбу выловил Премьер когда прилетал) потому как местные компании о 80% могли только мечтать))) порой задаешься вопросом, а зачем нам СахНИРО, каков бюджет их содержания в год? сколько лет подряд они "не угадали" ситуацию по рыбе, так и нафига такая "наука", которая регулярно из года в год не угадывает )
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 12:16
AleksBaks, недавно по радио скорбно сообщили, что в нынешнюю путину вылов лососевых составил половину от НЕУДАЧНОЙ путины 2015 года. И СахНИРО бодро и без стеснения озвучивает причины, по их мнению: глобальный характер миграции лососевых и браконьерство. Ни слова про дикое количество и длину ставных неводов, РУЗы и пустые нерестилища. У господ из СахНИРО глазки и совесть плотно покрыты
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+3
Andrey2017
Написано 20 октября, в 19:19
Читая сводки статистов понятно только одно- эти люди работают по чьей-то указке и пытаются создать видимость хорошей и счастливой жизни в цифрах!
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+5
SWATIMYR
Написано вчера, в 06:51 Отредактированно вчера, в 06:52
Мне цифры в нос совать не надо! - Г.К.Жуков - "Ликвидация"..
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+1
SWATIMYR
Написано вчера, в 06:57 Отредактированно вчера, в 07:02
А ВОТ ЭТО ВООБЩЕ БОМБА :
Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника, по оценке, в январе-сентябре 2017 года составила 68 тысяч рублей.

Это решили усреднить з/п чудака Гомилевского и 50-ти охранников парка
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+1
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