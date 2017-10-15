С начала года ВРП Сахалинской области вырос на 2,3 %

Подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области

в январе-сентябре 2017 года. Объем валового регионального продукта, по оценке, составил 633,2 миллиарда рублей. Это 102,3 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объем промышленного производства - 544,4 миллиарда рублей, или 104,2 %.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 13,5 миллиона тонн. Это выше показателя января-сентября 2016 года на 2,6 %. Добыча газа выросла на 6,4 %. Она составила 22 миллиарда кубометров.

Угольные предприятия области добыли 6 миллионов тонн угля. Рост - в 1,4 раза.

Улов рыбы и морепродуктов (по данным СКТУ Росрыболовства) - 516,3 тысячи тонн, или 80,6 %. Переработано 368,8 тысячи тонн, или 100,1 %.

Выпуск продукции сельского хозяйства за январь-сентябрь 2017 года составил 5,9 миллиарда рублей, или 100,3 %. Сохраняется рост производства мяса (на 15,3 %) и молока (на 3,4 %). Выросло поголовье крупного рогатого скота (на 8,8 %), свиней (в 1,9 раза) и птицы (в 1,6 раза). Средний надой молока на одну корову увеличился на 13,4 %. Валовой сбор картофеля вырос на 12,5 %.

Индекс потребительских цен в январе-сентябре 2017 года к январю-сентябрю 2016 года (по данным Росстата) сложился на уровне 103,8 %. Оборот общественного питания вырос на 10 %.

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника, по оценке, в январе-сентябре 2017 года составила 68 тысяч рублей. По сравнению с январем-сентябрем 2016 года она увеличилась на 4 %.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2017 года составил 0,6 %, что на 0,1 процентных пункта выше аналогичной даты 2016 года. При этом аналогичный показатель в среднем по России заметно выше. Он равен одному проценту. А по Дальневосточному федеральному округу - 1,3 %.