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Председатель Сахалинской облдумы обсуждает в Москве "нефтяные деньги"

Председатель Сахалинской облдумы обсуждает в Москве "нефтяные деньги"

Андрей Хапочкин встретился заместителем председателя Государственной Думы, руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым

Председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин в Москве встретился с заместителем  председателя Государственной Думы, руководителем фракции "Единая Россия"  Сергеем Неверовым. Обсуждалось формирование федерального бюджета с учетом возможного отбора у Сахалина денег СРП, а также региональные проблемы и бюджет Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба областной думы.

Парламентарии говорили о необходимости более действенной обратной связи федерального и региональных законодательных собраний на уровне фракции и постоянных комитетов. Одним из инструментов такого тесного взаимодействия станет усиление работы фракции "Единая Россия" по формату "региональной повестки". На встрече также отметили, что сегодня необходимо более тесно, без долгой переписки и излишних запросов, взаимодействовать постоянным комитетам Сахалинской областной Думы с профильными комитетами Госдумы. Что касается областного бюджета, то вопрос, по словам Андрея Хапочкина,  находится в стадии очень сложного обсуждения на всех площадках Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации.

 - 31 октября у нас будет еще одна попытка в отстаивании интересов сахалинцев и курильчан, - сообщил по телефону Андрей Хапочкин. – В рамках региональной недели в Государственной Думе состоится заседание фракции "Единая Россия", в котором примут участие, в том числе, региональные депутаты, руководители региональных фракций "Единой России",  председатели комитетов по бюджету.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:35 0
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Комментарии
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 11:56
держись, Хапочкин.
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+3
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 12:00 Отредактированно сегодня, в 15:54
Бла Бла Бла. Нет бабла!!!'
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+1
Vings
Написано сегодня, в 12:05
ostrovsakhalin, конечно бла-бла-бла, ибо поздно пить боржоми 27 уже на носу
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+1
lvista
Написано сегодня, в 15:14
Один Хапочкин работает. Карлов, Вы где?
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+4
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:19
lvista, ответ напрашивается, но не озвучивается здесь))) На 5 точке ровно сидит пока. Ему и там хорошо ближайшие 4 года
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+3
lvista
Написано сегодня, в 15:20
leksoos13, во во
.
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+3
Bokassa
Написано сегодня, в 15:16
очередное ППР от дармоедов от власти, лучше бы сидели на острове хоть бы бюджет на билетах сэкономили
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+3
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:18
Bokassa, ну и до 31 гдето жить и чтото кушать надо. Не думаю что у них командировочные 150 руб как у простого рабочего...
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+2
Online
Nifest Online
Написано сегодня, в 16:01
Всё СиБурДе /СимуляцияБурнойДеятельности/. Бюджет РФ уже сформирован с учётом нефтяных денег. И Карлов в этом участвовал. Что теперь дурака включать?
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