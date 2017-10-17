Председатель Сахалинской облдумы обсуждает в Москве "нефтяные деньги"

Председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин в Москве встретился с заместителем председателя Государственной Думы, руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым. Обсуждалось формирование федерального бюджета с учетом возможного отбора у Сахалина денег СРП, а также региональные проблемы и бюджет Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба областной думы.

Парламентарии говорили о необходимости более действенной обратной связи федерального и региональных законодательных собраний на уровне фракции и постоянных комитетов. Одним из инструментов такого тесного взаимодействия станет усиление работы фракции "Единая Россия" по формату "региональной повестки". На встрече также отметили, что сегодня необходимо более тесно, без долгой переписки и излишних запросов, взаимодействовать постоянным комитетам Сахалинской областной Думы с профильными комитетами Госдумы. Что касается областного бюджета, то вопрос, по словам Андрея Хапочкина, находится в стадии очень сложного обсуждения на всех площадках Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации.

- 31 октября у нас будет еще одна попытка в отстаивании интересов сахалинцев и курильчан, - сообщил по телефону Андрей Хапочкин. – В рамках региональной недели в Государственной Думе состоится заседание фракции "Единая Россия", в котором примут участие, в том числе, региональные депутаты, руководители региональных фракций "Единой России", председатели комитетов по бюджету.