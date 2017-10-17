Волейболистки Корсакова завоевали «золото» в чемпионате области
За звание лучшей соревновались восемь команд
На Сахалине завершился женский чемпионат области по волейболу. В трехдневых соревнованиях первое место заняла сборная Корсакова. Всего же о себе заявили восемь команд.
В этом году количество участников по сравнению с предыдущим турниром увеличилось на две. В островную столицу приехали волейболистки из Корсакова, поселка Ноглики, Смирных и Углегорска. Южно-Сахалинск представляли сборная города, а также три команды ВЦ «Сахалин», составленные из девушек разных возрастных групп. Одна из них, правда, выступала вне конкурса.
Итоги чемпионата:
1. Корсаков;
2. Южно-Сахалинск;
3. ВЦ «Сахалин»;
4. Углегорск;
5. ВЦ «Сахалин-3»;
6. Ноглики;
7. Смирных;
8. ВЦ «Сахалин-2».
Состав сборной команды Корсакова, завоевавшей золотые медали: Ирина Тишкина, Марина Захарова, Ольга Колесниченко, Татьяна Невидимова, Нелли Луценко, Любовь Пахорукова, Татьяна Савоцкая, Кристина Дашевская, Анастасия Кониченкова, Алина Бутько.
По данным министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.