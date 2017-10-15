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У берегов Сахалина стали больше добывать нерпы и ларги

У берегов Сахалина стали больше добывать нерпы и ларги

Превышение объема вылова зафиксировано по обоим промысловым видам

На Сахалине стали больше добывать кольчатой нерпы (акиба) и ларги, сообщается на сайте Сахалино-Курильского территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (СКТУ

На 16 октября года вылов в Северо-Охотоморской подзоне кольчатой нерпы (акиба) составляет 2471 шт, что составляет 104,97 % от рекомендованного объема добычи  в 2017 году (2354 шт.). Ларги добыто  2545 шт, что составляет 108,53 % от добычи в 2017 году (2345 шт.).

Автор: Лиза Ре, 19 октября, в 17:36 +2
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Комментарии
Ben
Написано 19 октября, в 17:53
А всё началось с рыбы
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+6
KsuKsu
Написано 19 октября, в 17:56
А для чего их добывают? Для шкур?
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+8
НюНик_просто_Анна
Написано 19 октября, в 18:24
KsuKsu, вот тоже интересно стало
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+9
S.T.A.L.K.E.R.
Написано 19 октября, в 20:50
НюНик_просто_Анна, ....раньше норок кормили в Холмске.А сейчас там вроде уже нет зверо колхоза этого.
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+5
MARBLE
Написано 20 октября, в 06:20
S.T.A.L.K.E.R., Не в Холмске, а в Холмском районе....
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+1
Andrey2017
Написано 19 октября, в 18:02 Отредактированно 19 октября, в 18:05
Ну вот, добрались и до нерпы, потом будут думать, как восстанавливать её популяцию.
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+13
S.T.A.L.K.E.R.
Написано 19 октября, в 20:52
Andrey2017, ....а нафига её восстанавливать?Походу на нерп,безрыбье этого года списали.
Это месть!
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+9
senchick
Написано 19 октября, в 18:04
Когда уже вырежут всех и вся?
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+2
S.V.
Написано 19 октября, в 18:05
А зачем вообще их добывать???как можно убить таких животных?..у меня бы рука не поднялась....
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+6
evgenytolich
Написано 19 октября, в 18:15
S.V., А вы спросите у прибрежных рыбаков как они гоняют нерпу от ставных неводов! Там вообще в тихую стреляют и без статистики.
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+3
Балтийская Килька
Написано 19 октября, в 19:24
Ну зачем???Зачем таких лапотусечек добывать? пииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
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+9
Senor_Tomato
Написано 19 октября, в 20:08
Балтийская Килька, мешают добыче лосося которого нет, рвут невода, сети... нерпам тоже кушать хочется.
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+6
Балтийская Килька
Написано 19 октября, в 20:10
Senor_Tomato, Но их же мало!!!!
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+8
Senor_Tomato
Написано 19 октября, в 20:17
Балтийская Килька, это кажется, нерпы у нас очень много. На севере их тысячи, в заливе Байкал есть банка ( по отливу открывается) , летом на ней их сотни , лежат , греются...в безветренную погоду рёв слышно на расстоянии 2-3 км.
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+1
Еще 2 комментария
Online
samaya_555 Online
Написано 19 октября, в 21:25
А где-то в параллельной Вселенной животные убивают людей. И правильно делают
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+6
Svoy
Написано 19 октября, в 22:00
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+3
Online
samaya_555 Online
Написано 19 октября, в 22:51
Svoy, во-во
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+4
Online
Elizabeth Online
Написано 19 октября, в 21:42
Господи,что творится с Сахалином??? Бедные фауна и флора!!! Рыбу всю истребили,медведей половину отстрелили....Скоро вернется каторга!!! Такой остров загубили сволочи,и губера поставили лицемера! Задушила,бы своими руками.
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+4
Zwain
Написано 20 октября, в 14:30
..а на чиновников этого "дурдома" когда лицензии выдавать будут??!!
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0
Владимир К
Написано 20 октября, в 17:45
Ну всё, понеслась нелегкая.....
Рыба - Медведи - Нерпы...
Кто следующий на конвеере истребления?!?!
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+1
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