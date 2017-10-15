У берегов Сахалина стали больше добывать нерпы и ларги

На Сахалине стали больше добывать кольчатой нерпы (акиба) и ларги, сообщается на сайте Сахалино-Курильского территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (СКТУ

На 16 октября года вылов в Северо-Охотоморской подзоне кольчатой нерпы (акиба) составляет 2471 шт, что составляет 104,97 % от рекомендованного объема добычи в 2017 году (2354 шт.). Ларги добыто 2545 шт, что составляет 108,53 % от добычи в 2017 году (2345 шт.).