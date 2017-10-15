В пятницу в Новоалександровске в части домов отключат холодное и горячее водоснабжение

Для детских садов «Улыбка» и «Аистенок» воду будут подвозить

20 октября с 10.00 в жилых домах п/р Новоалександровска отключат холодную и горячую воду. Это связано с ремонтными работами на сетях, сообщает пресс-служба СКК.

20 октября с 10.00 будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах п/р Ново-Александровск по улицам 2-я Красносельской, 2-я Комсомольской, 30 лет Победы, по переулкам Железнодорожному и Горького.

Завершить работы и возобновить подачу холодной и горячей воды планируется в 16.00.

Для детских садов «Улыбка» и «Аистенок» воду будут подвозить.