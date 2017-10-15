новости
новости
Регистрация
В пятницу в Новоалександровске в части домов отключат холодное и горячее водоснабжение

В пятницу в Новоалександровске в части домов отключат холодное и горячее водоснабжение

Для детских садов «Улыбка» и «Аистенок» воду будут подвозить

20 октября с 10.00 в жилых домах п/р Новоалександровска отключат холодную и горячую воду. Это связано с ремонтными работами на сетях, сообщает пресс-служба СКК.

20 октября с 10.00 будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах п/р Ново-Александровск по улицам 2-я Красносельской, 2-я Комсомольской, 30 лет Победы, по переулкам Железнодорожному и Горького.

Завершить работы и возобновить подачу холодной и горячей воды планируется в 16.00.

Для детских садов «Улыбка» и «Аистенок» воду будут подвозить. 

19 октября, в 17:42 +1
Другие статьи по темам
Прочее
воду
Популярное на ASTV
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница
В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
SWATIMYR
Написано 20 октября, в 02:23
Начинается...
Видать зима близко
Ответить
0
andrei40
Написано 20 октября, в 07:16
Лето про гуляли теперь делаем
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Судно с опасным грузом вывели на рейд Корсакова
Судно с опасным грузом вывели на рейд Корсакова
У берегов Сахалина стали больше добывать нерпы и ларги
У берегов Сахалина стали больше добывать нерпы и ларги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru