В пятницу в Новоалександровске в части домов отключат холодное и горячее водоснабжение
Для детских садов «Улыбка» и «Аистенок» воду будут подвозить
20 октября с 10.00 в жилых домах п/р Новоалександровска отключат холодную и горячую воду. Это связано с ремонтными работами на сетях, сообщает пресс-служба СКК.
20 октября с 10.00 будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах п/р Ново-Александровск по улицам 2-я Красносельской, 2-я Комсомольской, 30 лет Победы, по переулкам Железнодорожному и Горького.
Завершить работы и возобновить подачу холодной и горячей воды планируется в 16.00.
Для детских садов «Улыбка» и «Аистенок» воду будут подвозить.
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