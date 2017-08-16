Дмитрий Медведев сегодня посетит рыбоперерабатывающее предприятие "Соловьевка"

ria.ru

Там же председатель правительства встретится с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного федерального округа

23 августа Дмитрий Медведев посетит рыбоперерабатывающее предприятие «Соловьёвка» в Корсаковском районе. Там же председатель правительства встретится с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного федерального округа.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, представители профильных ведомств, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, губернатор, председатель правительства Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Магаданской области Владимир Печёный, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

24 августа в рамках поездки Дмитрий Медведев проведёт встречу с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

***

Рыбоперерабатывающее предприятие «Соловьёвка» в Корсаковском районе Сахалинской области создано в феврале 1998 года. Основным видом деятельности является промышленное рыболовство и производство мороженой рыбы и морепродуктов.

Основным добываемым сырьём для предприятия являются лососёвые. При обработке рыбной продукции предприятие использует технологию воздушной заморозки, что значительно повышает качество подготовленной к продаже продукции. Предприятие является участником региональной программы «Доступная рыба», сбывая свою продукцию прежде всего на территории Сахалинской области. Благодаря высокому качеству продукция предприятия также пользуется спросом в Японии и США.

По итогам 2016 года предприятие добыло более 580 т рыбы-сырца

Рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока – крупнейший в России. Его доля в рыбном хозяйстве Российской Федерации составляет: по добыче (вылову) водных биоресурсов – около 65%, по объёму произведённой рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных – более 60%.

Общий вылов всех российских пользователей по состоянию на август 2017 года составил 3092,4 тыс. т (на 3,4% больше аналогичного периода 2016 года).

Россия обладает значительным потенциалом в развитии товарной аквакультуры (рыбоводства). В целях развития аквакультуры государственной программой Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрено оказание государственной поддержки путём предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование их расходных обязательств, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства.

Минсельхозом России с участием Минвостокразвития России, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Росрыболовства и представителей отраслевых ассоциаций в рамках исполнения указания Президента Российской Федерации В.В.Путина от 20 января 2017 года №Пр-132 проработан вопрос предоставления рыбоводных участков в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне инвесторам для осуществления рыбоводства, в том числе марикультуры.

Также в настоящее время на территории ДФО действуют 67 рыбоводных заводов, осуществляющих искусственное воспроизводство тихоокеанских лососей (кета, горбуша, кижуч, сима, нерка, чавыча), из которых 44 завода расположены в Сахалинской области, 10 – в Хабаровском крае, 4 – в Магаданской области, 5 – в Камчатском крае и 4 – в Приморском крае. Благодаря деятельности рыбохозяйственных предприятий по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей уловы лососей заводского происхождения в России увеличились с 10 тыс. т в середине 1980-х годов до 30 тыс. т в последние годы.

В целях развития рыбопромыслового флота и береговой рыбопереработки Федеральным законом от 3 июля 2016 года №349-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» введён новый вид квот – инвестиционные квоты. Согласно Федеральному закону право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, в отношении которых выделена инвестиционная квота, предоставляется в том числе юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям при условии реализации инвестиционных проектов по строительству судов и рыбоперерабатывающих предприятий.