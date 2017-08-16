Схрон оружия обнаружили в Корсаковском районе активисты ОНФ

В ходе очередного рейда представители Народного Фронта нашли в лесном массиве Корсаковского района Сахалинской области свалку боеприпасов и разукомплектованные автомобили УАЗ. Рядом была организована «курилка» и наспех сколоченный склад из досок.

Сомнений в том, что свалку организовали военнослужащие, у активистов ОНФ не возникло – десятки учебных патронов, взрыватели, артиллерийские и противопехотные мины, взрывные машинки и распиленные УАЗы, выкрашенные в защитный цвет, позволяют определенно идентифицировать владельцев имущества. Часть ящиков была замаскирована.

«На свалку боеприпасов нас навели местные жители, мы сомневались, что такое вообще возможно, но решили выехать и проверить. Конечно мы в ужасе от результатов проверки – такой безалаберности не ожидал никто, - рассказывает активист ОНФ Богдан Крайнов, - о находке мы уже уведомили правоохранительные органы, мы думаем, что они смогут найти виновников».

«Мы не можем однозначно утверждать об опасности этих боеприпасов, однако такой способ хранения даже учебных снарядов вызывает определенные вопросы», - заметил сопредседатель регионального отделения Константин Тюкавин.

Ранее сахалинское отделение ОНФ уже проверяло свалки, оставленные военнослужащими, но с боеприпасами никогда не сталкивалось.

Напомним, что проект ОНФ «Генеральная уборка» дает возможность людям, готовым поучаствовать в уборке ряда «мусорных объектов», внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, став волонтерами. В рамках проекта был запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок» (kartasvalok.ru), на котором граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.

Источник: Общероссийский народный фронт