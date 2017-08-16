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Схрон оружия обнаружили в Корсаковском районе активисты ОНФ

Схрон оружия обнаружили в Корсаковском районе активисты ОНФ

Они нашли патроны, артиллерийские мины и автомобили

В ходе очередного рейда представители Народного Фронта нашли в лесном массиве Корсаковского района Сахалинской области свалку боеприпасов и разукомплектованные автомобили УАЗ. Рядом была организована «курилка» и наспех сколоченный склад из досок.

Сомнений в том, что свалку организовали военнослужащие, у активистов ОНФ не возникло – десятки учебных патронов, взрыватели, артиллерийские и противопехотные мины, взрывные машинки и распиленные УАЗы, выкрашенные в защитный цвет, позволяют определенно идентифицировать владельцев имущества. Часть ящиков была замаскирована.

«На свалку боеприпасов нас навели местные жители, мы сомневались, что такое вообще возможно, но решили выехать и проверить. Конечно мы в ужасе от результатов проверки – такой безалаберности не ожидал никто, - рассказывает активист ОНФ Богдан Крайнов, - о находке мы уже уведомили правоохранительные органы, мы думаем, что они смогут найти виновников».

«Мы не можем однозначно утверждать об опасности этих боеприпасов, однако такой способ хранения даже учебных снарядов вызывает определенные вопросы», - заметил сопредседатель регионального отделения Константин Тюкавин.

Ранее сахалинское отделение ОНФ уже проверяло свалки, оставленные военнослужащими, но с боеприпасами никогда не сталкивалось.

Напомним, что проект ОНФ «Генеральная уборка» дает возможность людям, готовым поучаствовать в уборке ряда «мусорных объектов», внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, став волонтерами.  В рамках проекта был запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок» (kartasvalok.ru), на котором граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.

Источник: Общероссийский народный фронт

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Схрон оружия обнаружили в Корсаковском районе активисты ОНФ, Фото: 1
Схрон оружия обнаружили в Корсаковском районе активисты ОНФ, Фото: 2
Схрон оружия обнаружили в Корсаковском районе активисты ОНФ, Фото: 3
Схрон оружия обнаружили в Корсаковском районе активисты ОНФ, Фото: 4
Схрон оружия обнаружили в Корсаковском районе активисты ОНФ, Фото: 5
Схрон оружия обнаружили в Корсаковском районе активисты ОНФ, Фото: 6
Схрон оружия обнаружили в Корсаковском районе активисты ОНФ
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:43 +3
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Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 08:50
Видать готовились к партизанской войне
.......
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+5
Online
Арктический Воин Online
Написано сегодня, в 08:57
ZLOI275, А распил то зачем? По ходу, на японию готовили. Представляю, как японец покупает такой УАЗ и не может на учет поставить)))
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+7
Bokassa
Написано сегодня, в 09:01
Арктический Воин, делает доки на передвижение а потом пытается скинуть через сах ком пообещав покупану помочь с гаи
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+5
Online
Арктический Воин Online
Написано сегодня, в 09:04
Bokassa, Ага. Тюнингованный UAZ GTR
не пила, Не планка, один владелец, состояние- идеальное. В ДТП не участвовал, в Корсаковском лесу не находился
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+2
k_hammer
Написано сегодня, в 08:55
У каждого вида деятельности свои отходы, ещё можно сказать - эхо войны)
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+1
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 09:10
ОНФ это не та контора, где руководитель уклонист?
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+3
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 09:13
мне одному показалось что на улице ни как не лето?
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+3
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:20 Отредактированно сегодня, в 09:20
Hasen, ОНФ решило запиариться перед выборами
старыми фотками , специально место не указали
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+3
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Doppel12 Online
Написано сегодня, в 09:29
Заняться им не чем, хоть бы траву покрасили
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+1
S.V.
Написано сегодня, в 10:28
это УПА...Порошенко прислал..))
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