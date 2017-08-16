В самолете Москва – Южно-Сахалинск в последний момент нашли «зайца»
Инцидент случился во Внуково
В аэропорту Внуково случился инцидент с рейсом в Южно-Сахалинск. На борту обнаружили «зайца» - в салоне оказался лишний человек. Службы аэропорта пропустили безбилетника на всех этапах предполетного контроля, пишет Mash.
Лишнюю голову нашли сотрудники авиакомпании при пересчете пассажиров перед взлетом. После этого у всех запросили посадочные талоны и нашли нарушителя. После этого его вывели, а других пассажиров заново проверили.
Теперь проверка грозит службам аэропорта Внуково: попадание на борт человека без документов – серьезное ЧП, которое может говорить о качестве систем безопасности на земле.
Перевозки по маршруту Москва – Южно-Сахалинск – Москва из этого аэропорта шесть раз в неделю осуществляет авиакомпания «Россия».
- О, мы просто профессионалы своего дела...
Ну и кто там что говорил о террористической безопасности?
Как?!?! А если бы "заяц с подарками" был?!
Бездушные вы люди...