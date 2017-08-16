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В самолете Москва – Южно-Сахалинск в последний момент нашли «зайца»
Файл: scpr.org

В самолете Москва – Южно-Сахалинск в последний момент нашли «зайца»

Инцидент случился во Внуково

В аэропорту Внуково случился инцидент с рейсом в Южно-Сахалинск. На борту обнаружили «зайца» - в салоне оказался лишний человек. Службы аэропорта пропустили безбилетника на всех этапах предполетного контроля, пишет Mash.

Лишнюю голову нашли сотрудники авиакомпании при пересчете пассажиров перед взлетом. После этого у всех запросили посадочные талоны и нашли нарушителя. После этого его вывели, а других пассажиров заново проверили.

Теперь проверка грозит службам аэропорта Внуково: попадание на борт человека без документов – серьезное ЧП, которое может говорить о качестве систем безопасности на земле.

Перевозки по маршруту Москва – Южно-Сахалинск – Москва из этого аэропорта шесть раз в неделю осуществляет авиакомпания «Россия».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:25 +8
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Комментарии
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TROL Online
Написано сегодня, в 09:32 Отредактированно сегодня, в 09:32
Интересно кто это был?
и что он тут забыл?
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+3
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 10:38
TROL, секретный покупатель-проверял качество наверно
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+4
Online
Ben Online
Написано сегодня, в 09:33
Ого, а так можно было. Данные зайца в студию - устроим мастер класс
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+3
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:33
Отлично работаем, а если бы пропустили чудо со словами Аллах, не дай бог конечно
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+5
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 09:35
- Скажите, как вам удалось вычислить "зайца"?
- О, мы просто профессионалы своего дела...
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+6
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 09:51
Заяц в самолёте это что-то
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+3
Online
KUK_12 Online
Написано сегодня, в 09:53
Все деньги прокутил наверное и попытался бесплатно улететь а почти улетел.
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+1
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 10:12
Службы аэропорта пропустили безбилетника на всех этапах предполетного контроля, пишет Mash.

Ну и кто там что говорил о террористической безопасности?
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+4
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:26
"Службы аэропорта пропустили безбилетника на всех этапах предполетного контроля, пишет Mash."
Как?!?! А если бы "заяц с подарками" был?!
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+2
S.V.
Написано сегодня, в 10:35
ой,ну прям жалко вам было человека подбросить по пути?..ну сошёл бы он над Красноярском или Новосибирском,что тут такого?..надо входить в положение людей...неужели так сложно открыть дверь,выпустить человека?...
Бездушные вы люди...
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+1
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 10:37
В 90 х часто студенты зайцем летали. Даже сам грешил пару раз.
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0
Online
Sata Jarvien Online
Написано сегодня, в 10:45
Точно зайца? Не Медведя?
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+1
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Алексей Ермоленко Online
Написано сегодня, в 10:46
Думаю что кто-то таким образом решил устроить проверку службам безопасности аэропорта,вполне возможно что наши спец.ведомства/структуры…и вот он показатель халатности.
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+1
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