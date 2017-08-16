В самолете Москва – Южно-Сахалинск в последний момент нашли «зайца»

Файл: scpr.org

В аэропорту Внуково случился инцидент с рейсом в Южно-Сахалинск. На борту обнаружили «зайца» - в салоне оказался лишний человек. Службы аэропорта пропустили безбилетника на всех этапах предполетного контроля, пишет Mash.

Лишнюю голову нашли сотрудники авиакомпании при пересчете пассажиров перед взлетом. После этого у всех запросили посадочные талоны и нашли нарушителя. После этого его вывели, а других пассажиров заново проверили.

Теперь проверка грозит службам аэропорта Внуково: попадание на борт человека без документов – серьезное ЧП, которое может говорить о качестве систем безопасности на земле.

Перевозки по маршруту Москва – Южно-Сахалинск – Москва из этого аэропорта шесть раз в неделю осуществляет авиакомпания «Россия».