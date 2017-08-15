новости
новости
Регистрация
Статистика: средний работник сахалинского детсада зарабатывает 56 тысяч рублей

Статистика: средний работник сахалинского детсада зарабатывает 56 тысяч рублей

Это сумма до налогообложения

Средняя начисленная зарплата работников дошкольных учреждений образования в Сахалинской области почти достигла 56 тысяч рублей. Об этом сообщает Сахалинстат на основе данных за январь – июнь 2017 года.

По данным органа статистики, выше всего зарплата работников дошкольных образовательных учреждений в Курильском районе – там она превышает 77 тысяч рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые воспитатели в Александровске-Сахалинском – около 42 тысяч рублей. В Южно-Сахалинске начисленная заработная плата почти соответствует средней по области – 58,6 тысячи рублей.

Начисленная заработная плата отличается от той, что фактически выдается на руки, на 13 % (налог на доходы физических лиц). Те суммы, которые указаны в статистике, доходят до работников в меньшем размере – за вычетом этого налога. Соответственно, в среднем на руки педагоги дошкольного образования должны получать около 49 тысяч рублей.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:45 0
Другие статьи по темам
Прочее
зарплатастатистика
Популярное на ASTV
Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата
Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
В Долинском районе медведь порыбачил рядом с людьми
В Долинском районе медведь порыбачил рядом с людьми
Молодого сахалинца пырнули ножом в центре Южно-Сахалинска
Молодого сахалинца пырнули ножом в центре Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 12:51
:)
Ответить
+2
Korennoy
Написано сегодня, в 13:04
Средняя t по больнице. Во многих садах поснимали все доплаты. По северам зп около 30, младший воспитатель в среднем 15.
Ответить
+2
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 13:20
а средняя температура тела любого жителя области - 36,6
Ответить
+1
Andrey2017
Написано сегодня, в 13:35
Уберите из статистики зарплату заведующих детсадами, главбухов и ещё пару высокооплачиваемых должностей и ваша статистическая средняя зарплата сразу упадёт до 30 тысяч!
Ответить
+2
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 14:11
Andrey2017, Статистика ваще вещь лукавая...
Ответить
+1
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 14:12 Отредактированно сегодня, в 14:12
Ну да, начальник/директор кушает мяско, а работяга - капустку, а вместе они едят что? - ага, голубцы!
Ответить
+1
MASHUTA
Написано сегодня, в 14:56
Лизонька,ты специально такие статьи пишешь? Чтобы народ поржал и высказал свое мнение по поводу статей?
Ответить
0
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 15:00
опять голубцы?...хватит уже этих статистик...
Ответить
+1
YuliaFrunze
Написано сегодня, в 15:19
В саду нянька 20_25 получает, воспитатель 30_35. Где они такие суммы берут и высчитывают среднее??? С 100 тысячных зарплат директоров и замов?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Дело сахалинки, ударившей четырехлетнего сына бутылкой шампанского по голове, передали в суд
Дело сахалинки, ударившей четырехлетнего сына бутылкой шампанского по голове, передали в суд
В Поронайске бывший судебный пристав-исполнитель присвоила чужие деньги
В Поронайске бывший судебный пристав-исполнитель присвоила чужие деньги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru