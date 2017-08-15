Статистика: средний работник сахалинского детсада зарабатывает 56 тысяч рублей

Средняя начисленная зарплата работников дошкольных учреждений образования в Сахалинской области почти достигла 56 тысяч рублей. Об этом сообщает Сахалинстат на основе данных за январь – июнь 2017 года.

По данным органа статистики, выше всего зарплата работников дошкольных образовательных учреждений в Курильском районе – там она превышает 77 тысяч рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые воспитатели в Александровске-Сахалинском – около 42 тысяч рублей. В Южно-Сахалинске начисленная заработная плата почти соответствует средней по области – 58,6 тысячи рублей.

Начисленная заработная плата отличается от той, что фактически выдается на руки, на 13 % (налог на доходы физических лиц). Те суммы, которые указаны в статистике, доходят до работников в меньшем размере – за вычетом этого налога. Соответственно, в среднем на руки педагоги дошкольного образования должны получать около 49 тысяч рублей.