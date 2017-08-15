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В Поронайске бывший судебный пристав-исполнитель присвоила чужие деньги
nsovetnik.ru

В Поронайске бывший судебный пристав-исполнитель присвоила чужие деньги

Суд приговорил ее к условному лишению свободы

Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов Поронайского района УФССП России по Сахалинской области. Женщина признана виновной в служебном подлоге и  хищении чужого имущества, совершенном с использованием своего служебного положения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что обвиняемая внесла в документы строгой финансовой отчетности недостоверные сведения о получении 40 тыс. рублей в счет оплаты административного штрафа от юридического лица, а деньги присвоила себе.

Подсудимая с предъявленным обвинением согласилась и просила суд о рассмотрении уголовного дела в упрощенной форме, без исследования доказательств ее вины.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание добровольное возмещение причиненного ущерба, приговорил подсудимую к наказанию в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:13 +1
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Комментарии
Online
Ben Online
Написано сегодня, в 12:14
А я думал все приставы так работают
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0
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S.V. Online
Написано сегодня, в 12:16
зелёнка и свинец решат все проблемы.)))))
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+1
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Alenushka Online
Написано сегодня, в 12:22
Чего это на неё нашло?
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+1
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 14:05
Alenushka, Еще один случай нападения инопланетян, которые высосали мозК. А безмозглые люди на всякие глупости способны и надеются на чудо. Ну, по крайней мере, у меня есть только такое объяснение идиотским поступкам))))
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+3
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 13:56
Жулики государевы, что ж вы так позоритесь.
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+3
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