В Поронайске бывший судебный пристав-исполнитель присвоила чужие деньги

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Суд приговорил ее к условному лишению свободы

Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов Поронайского района УФССП России по Сахалинской области. Женщина признана виновной в служебном подлоге и хищении чужого имущества, совершенном с использованием своего служебного положения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что обвиняемая внесла в документы строгой финансовой отчетности недостоверные сведения о получении 40 тыс. рублей в счет оплаты административного штрафа от юридического лица, а деньги присвоила себе.

Подсудимая с предъявленным обвинением согласилась и просила суд о рассмотрении уголовного дела в упрощенной форме, без исследования доказательств ее вины.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание добровольное возмещение причиненного ущерба, приговорил подсудимую к наказанию в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.