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Дело сахалинки, ударившей четырехлетнего сына бутылкой шампанского по голове, передали в суд

Дело сахалинки, ударившей четырехлетнего сына бутылкой шампанского по голове, передали в суд

Ранее холмчанка уже была лишена родительских прав в отношении своих двоих детей

Следственным отделом по Холмску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимой 37-летней местной жительницы. Она обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщают в областном следкоме.

По версии следствия, 16 мая 2017 года примерно в 22 часа пьяная обвиняемая находилась в своем подъезде, расположенном в доме № 2 по ул. Первомайской в Холмске. Из-за капризов 4-летнего сына женщина стала бить и пинать ребенка, а затем ударила бутылкой из-под шампанского по голове малыша. Избиение мальчика увидела проходившая мимо жительница Холмска. Она заступилась за мальчика и вызвала полицию, бригаду скорой помощи.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы и ссадины шеи, туловища, конечностей.

Ранее обвиняемая была лишена родительских прав в отношении своих двоих детей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное делонаправлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:50 +3
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Комментарии
sak65halin
Написано сегодня, в 12:52
Мразь.нос сломать и зубы выбить ей
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+2
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 12:59
Да какая ты мать после этого ?
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:19
Karu, да какая она мать? Знаете, зачем в зонах рожают? Факт, не для того, чтоб любить и лелеять, а чтоб послабление режима было. Вот и эта такая тварь. Ребенок ей - обуза и помеха
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+9
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 14:30
НюНик_просто_Анна, жестко и правильно... а у меня были одни маты!
А вот ребенку, что делать ? он уже сейчас будет озлоблен на весь мир... он никому не нужен, даже мать предала, и что его будет дальше держать ?
Как всегда дети не причем, но будут страдать ....
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:48
Karu, дай бог малышу попасть в хорошую семью. В 4 года психика ещё гибкая, может все забыться. Хотя могут вылезти различные болячки. Но все можно вылечить и все поправить... если ему повезет
бедный кроха, не представляю, какой мразью надо быть, чтоб так поступать с малышом, неважно, твой он или нет
своими руками удавила бы. Самое страшное, сейчас сядет - и ещё родит. У таких тварей с родильным аппаратом все в норме.
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+1
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:59 Отредактированно сегодня, в 13:00
Не только лишать родительских прав, но и прав размножаться
тупая самка
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+7
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:04
Да по херу ей на детей, она как бухала так и по сей день бухает, буквально вчера ее видела...
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+5
SonyI
Написано сегодня, в 13:05
Стерилизовать!!!!
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+4
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 13:59
Жесть. Слов нет.
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+2
Online
Warg88 Online
Написано сегодня, в 14:46
Очередной "бандит с большой дороги" ?
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0
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 15:01
бездушное тело...
на стерилизацию...а лучше утилизацию...
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+1
Online
vorobets_a Online
Написано сегодня, в 15:49
Лучше бы она себе об голову её разбила.
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0
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