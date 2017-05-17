Дело сахалинки, ударившей четырехлетнего сына бутылкой шампанского по голове, передали в суд

Ранее холмчанка уже была лишена родительских прав в отношении своих двоих детей

Следственным отделом по Холмску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимой 37-летней местной жительницы. Она обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщают в областном следкоме.

По версии следствия, 16 мая 2017 года примерно в 22 часа пьяная обвиняемая находилась в своем подъезде, расположенном в доме № 2 по ул. Первомайской в Холмске. Из-за капризов 4-летнего сына женщина стала бить и пинать ребенка, а затем ударила бутылкой из-под шампанского по голове малыша. Избиение мальчика увидела проходившая мимо жительница Холмска. Она заступилась за мальчика и вызвала полицию, бригаду скорой помощи.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы и ссадины шеи, туловища, конечностей.

Ранее обвиняемая была лишена родительских прав в отношении своих двоих детей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное делонаправлено в суд для рассмотрения по существу.