Средний пенсионер в Сахалинской области получает 18,1 тысячи рублей
Выгоднее всего быть бывшим федеральным чиновником
Средняя пенсия по старости в Сахалинской области к июлю 2017 года составила 18,1 тысячи рублей. Такие данные привел Сахалинстат на основании статистики от пенсионного фонда. Всего в регионе сейчас больше 164 тысяч пенсионеров.
7 тысяч из этого числа получают выплаты по инвалидности или потере кормильца. В первом случае средний размер составляет 11,5 тысячи рублей, во втором – 9,5 тысячи.
Почти 11 тысяч сахалинцев и курильчан не имеют права на страховые пенсии и получают так называемые социальные. Их усредненный размер – 11,4 тысячи рублей.
Среди тех граждан, кому выплачиваются пенсии, самый высокий их размер у категории, названной «федеральные государственные гражданские служащие». Таких в Сахалинской области 293 человека, и в среднем каждый ежемесячно получает 23 тысячи рублей. Кроме того, в регионе 44 пенсионера-ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС и подобных катастроф (размер пенсий – около 17,6 тысячи рублей).
отец всю жизнь отпахал слесарем,пенсия рабочая по старости 18,5 т.р.
Ну и плюс сейчас уже на пенсии пособие по инвалидности дополнительное (ещё +9 т.р.)
И инвалидность он уже на пенсию получил,как и заболевание...
"зависли" 145663 чел. Это КТО ТАКИЕ? Неучтённые военные
пенсионеры, силовики, бывшие партократы, бюрократы, депы,
чинари и пр.. У них пенсии покруче "среднего пенсионера",
так что юлить тут не надо, очковтирательством заниматься...