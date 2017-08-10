Средний пенсионер в Сахалинской области получает 18,1 тысячи рублей

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Средняя пенсия по старости в Сахалинской области к июлю 2017 года составила 18,1 тысячи рублей. Такие данные привел Сахалинстат на основании статистики от пенсионного фонда. Всего в регионе сейчас больше 164 тысяч пенсионеров.

7 тысяч из этого числа получают выплаты по инвалидности или потере кормильца. В первом случае средний размер составляет 11,5 тысячи рублей, во втором – 9,5 тысячи.

Почти 11 тысяч сахалинцев и курильчан не имеют права на страховые пенсии и получают так называемые социальные. Их усредненный размер – 11,4 тысячи рублей.

Среди тех граждан, кому выплачиваются пенсии, самый высокий их размер у категории, названной «федеральные государственные гражданские служащие». Таких в Сахалинской области 293 человека, и в среднем каждый ежемесячно получает 23 тысячи рублей. Кроме того, в регионе 44 пенсионера-ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС и подобных катастроф (размер пенсий – около 17,6 тысячи рублей).