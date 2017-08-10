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Средний пенсионер в Сахалинской области получает 18,1 тысячи рублей
Фото: sdska.ru

Средний пенсионер в Сахалинской области получает 18,1 тысячи рублей

Выгоднее всего быть бывшим федеральным чиновником

Средняя пенсия по старости в Сахалинской области к июлю 2017 года составила 18,1 тысячи рублей. Такие данные привел Сахалинстат на основании статистики от пенсионного фонда. Всего в регионе сейчас больше 164 тысяч пенсионеров.

7 тысяч из этого числа получают выплаты по инвалидности или потере кормильца. В первом случае средний размер составляет 11,5 тысячи рублей, во втором – 9,5 тысячи.

Почти 11 тысяч сахалинцев и курильчан не имеют права на страховые пенсии и получают так называемые социальные. Их усредненный размер – 11,4 тысячи рублей.

Среди тех граждан, кому выплачиваются пенсии, самый высокий их размер у категории, названной «федеральные государственные гражданские служащие». Таких в Сахалинской области 293 человека, и в среднем каждый ежемесячно получает 23 тысячи рублей. Кроме того, в регионе 44 пенсионера-ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС и подобных катастроф (размер пенсий – около 17,6 тысячи рублей). 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:36 −4
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:40
Средний пенсионер ... идиотизм
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+8
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:33
TROL, я в ....не буду говорить где..."средний пенсионер"...Я б на такое обиделась и подала на долбанный релиз в суд. Ваще мозгами не думает...
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 16:44
ага, а еще - все вместе мы едим голубцы
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+5
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:47
293 человека. получают 23 т.р а все остальные 11.5. 157707 чел получают.9,5 тыс.руб. что то я не могу понять как же они считают если среднее 18 000 руб.
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+4
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:51
(князь) Вельзевул, там ничего сложного
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+9
sasch
Написано сегодня, в 16:59 Отредактированно сегодня, в 16:59
TROL,
Поржал!
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+1
sasch
Написано сегодня, в 17:00
(князь) Вельзевул, А князья, те вообще оброком живут. Зачем им про пенсии смердов беспокоиться
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+2
Еще 4 комментария
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 17:06
Выгоднее всего быть бывшим федеральным чиновником- после этой фразы можно было не продолжать....
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+3
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 17:19
Есть доля истины.
отец всю жизнь отпахал слесарем,пенсия рабочая по старости 18,5 т.р.
Ну и плюс сейчас уже на пенсии пособие по инвалидности дополнительное (ещё +9 т.р.)
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+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 18:17 Отредактированно сегодня, в 18:17
Алексей Ермоленко, у меня отец пол 11.200 + по инвалидности 1200 р
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0
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 18:26
(князь) Вельзевул, у моего 1я группу к сожалению и не долго осталось,как не крути....
И инвалидность он уже на пенсию получил,как и заболевание...
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0
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 18:53
Алексей Ермоленко, у моего 2-я
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0
Ben
Написано сегодня, в 17:58
Госслужащие получают больше, чем ликвидаторы в Чернобыле. Где тут логика?
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+1
Online
Натали70 Online
Написано сегодня, в 18:45
Так же как и средняя зарплата 60 тыс., только много ли таких которые её получают?
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+1
kholmchanin
Написано сегодня, в 19:09
После вычета перечисленных из общей цифры пенсионеров
"зависли" 145663 чел. Это КТО ТАКИЕ? Неучтённые военные
пенсионеры, силовики, бывшие партократы, бюрократы, депы,
чинари и пр.. У них пенсии покруче "среднего пенсионера",
так что юлить тут не надо, очковтирательством заниматься...
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0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 19:10
и чё мы не все федеральные чиновники
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+1
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Smurnoy Online
Написано сегодня, в 19:13
Мне кажется, что только в России выводят средний заработок или пенсию! Благосостояние определяется по минимальным значениям, а ни как не по МИФИЧЕСКИМ средним, тут можно выдавать любые цифры и проверить их невозможно! И так минимальные зарплаты в мире:
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+1
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Smurnoy Online
Написано сегодня, в 19:15
И ещё из другого источника мин. зарплаты.
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