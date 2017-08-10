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Областное летнее первенство среди лыжников-гонщиков стартовало в Южно-Сахалинске

Областное летнее первенство среди лыжников-гонщиков стартовало в Южно-Сахалинске

Лучших будут определять среди спортсменов из Корсакова, Охи, Анивы, Троицкого, Чапланова, Горнозаводска и областного центра

Областное летнее первенство среди лыжников-гонщиков стартовало в Южно-Сахалинске.

Более 100 спортсменов из Корсакова, Охи, Анивы, Троицкого, Чапланова, Горнозаводска и Южно-Сахалинска в течение трех дней будут выявлять лучшего лыжника-гонщика. В программе первенства соревнования по легкоатлетическому кроссу по пересеченной местности, и соревнования на лыжероллерах свободным и классическим стилями.

- Сегодня помимо областного первенства, стартует открытое первенство школы среди детей. Дети подрастают, нужна практика в соревнованиях на лыжероллерах, потому как летний период - это основной этап подготовки к основному зимнему лыжному сезону. Это помогает спортсменам не забывать о техники лыжных ходов, и нарабатывать нагрузочный объем, - отметил руководитель учебно-методического отдела спортивной школы зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.

Как сообщают в региональном министерстве спорта и молодежной политики, первым и традиционным стало испытание по кроссу. На старт вышло 102 участника в возрасте от 12 до 18 лет. В зависимости от возрастной группы им предстояло преодолеть от 2 км до 6 км.

- Трудно было бежать, - рассказывает после финиша Лиза Кудинова. - Мы готовились немного на другой дистанции, а сегодня узнали, что маршрут изменился. На пересеченной местности очень тяжело, сначала дорожка идет по лесу, потом затяжной спуск и подъем, а после равнина, именно она труднее всего далась, ноги совсем не хотели бежать.

Завтра соревнования продолжатся, в 10.00 часов состоится старт на лыжероллерах свободным стилем.  После каждого вида испытания победители и призеры будут награждены медалями и грамотами министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

 

Галерея
Областное летнее первенство среди лыжников-гонщиков стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Областное летнее первенство среди лыжников-гонщиков стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Областное летнее первенство среди лыжников-гонщиков стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Областное летнее первенство среди лыжников-гонщиков стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Областное летнее первенство среди лыжников-гонщиков стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Областное летнее первенство среди лыжников-гонщиков стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Областное летнее первенство среди лыжников-гонщиков стартовало в Южно-Сахалинске, Фото: 7
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Областное летнее первенство среди лыжников-гонщиков стартовало в Южно-Сахалинске
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:40 +1
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