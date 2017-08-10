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В Томари решают, что ремонтировать и строить, через онлайн-опрос

В Томари решают, что ремонтировать и строить, через онлайн-опрос

Голосование идет на сайте города

В Томари онлайн-голосованием решают, какие районы в первую очередь обустроить и какие проекты реализовать. Опрос идет на сайте городской администрации. Жители внесли больше 50 предложений. Лидеры интернет-голосования будут вынесены на общегородское собрание в сентябре для определения проекта победителя.

По сообщению администрации города, для удобства голосования проекты на сайте разделили на три категории: «Дорожное хозяйство», «Благоустройство территорий» и «Прочие мероприятия». В каждой из них участники опроса могут выбрать самый важный, на их взгляд, для города проект. В первую категорию вошли ремонт дорог по ул. Пионерская и ул. Крупская с устройством тротуаров, ремонт участка дороги от дома по адресу Юбилейная, 24 до ул. Ломоносова вдоль детского сада «Сказка», ремонт дороги по ул. Ленина и дороги по ул. Сахалинской.

Во второй аудитории представлены предложения озеленения улиц города деревьями, освещения дворов в районе домов 24–29 по улице Юбилейной, установка детской площадки во дворе домов 52 и 54 по улице Октябрьская, освещение улицы Ленина от перекрёстка с улицей Тельмана  в сторону окраины города.

В категорию «Прочие мероприятия» вошли устройство прогулочной тропы для пенсионеров в районе Центра зимних видов спорта, оборудование центральной площади города бесплатным Wi-Fi, установка общественного туалета и приобретение дополнительного спортивного инвентаря для тренажёрного зала спортивной школы.

Список проектов сформирован на основе предложений жителей города, которые были высказаны ими на общегородском собрании 4 августа 2017 года. В собрании приняло участие более 100 инициативных томаринцев, которые на протяжении полутора часов высказали около пятидесяти различных предложений и пожеланий. Как объяснил глава администрации Томаринского городского округа Александр Кобелев, реализация многих из них уже предусмотрена областными и муниципальными программами. В частности, это касается строительства в Томари физкультурно-оздоровительного центра, плавательного бассейна и сквера рядом с центральной площадью, ремонта целого ряда придомовых территорий и установки детского и спортивного оборудования во дворах города. Остальные же высказанные жителями предложения были оформлены в форме протокола и переданы в районную администрацию для расчета их стоимости. Дополнительно к ним добавили инициативы томаринской молодежи, высказанные участниками молодежного форума «Томаринский казачок» в конце июля текущего года.

Как рассказала руководитель финансового управления городского округа Наталья Лялькина, уже в сентябре проекты-лидеры, набравшие наибольшее количество голосов в интернет-опросе, будут вынесены на итоговое общегородское собрание, чтобы путём голосования определить проект-победитель, который будет профинансирован из муниципального бюджета в следующем году.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:15 +1
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