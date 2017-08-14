Сахалин - лидер по внедрению специальных мер поддержки для получателей "дальневосточных гектаров"

MDZ Online

В регионе субсидируется 50% лизинговых платежей по договорам поставки техники, предоставляются субсидии на начало сельхоздеятельности в размере до 100 тыс. руб

В ходе мониторинга реализации программы «Дальневосточный гектар» специалисты «Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» посчитали, что 944 участника уже воспользовались мерами поддержки, предлагаемыми в рамках реализации программы. Об этом сообщила руководитель центра методологии АРЧК ДВ Мария Полякова.

«Самые востребованные меры поддержки – это гранты начинающим фермерам. Таких грантов предоставлено 6 по Республике Саха (Якутия) и 7 в Амурской области. А также это гранты по развитию семейных животноводческих ферм. Например, это 4 предложения в Республике Саха (Якутия). Сахалинская область является лидером по разработке и внедрению специальных мер поддержки для получателей «дальневосточных гектаров». Там субсидируется 50% лизинговых платежей по договорам поставки техники: уже 21 договор объемом 21 млн рублей заключен на предоставление 79 единиц техники. Из них 68 единиц техники уже передано участникам программы на освоение земельных участков. Кроме этого Сахалинская область предоставляет субсидии на начало сельскохозяйственной деятельности в размере до 100 тыс. руб., но не более 90% фактически понесенных затрат: уже 7 человек получило такую поддержку», – рассказала Мария Полякова.

По мнению руководителя центра методологии АРЧК ДВ, «важно показать получателям «дальневосточного гектара», что они остаются не один на один с земельным участком, а что существует целый комплекс мер поддержки, которой поможет им освоить земельный участок». Как отметила Мария Полякова, регионы активно включились в программу «Дальневосточный гектар» и предлагают различные меры поддержки.

Помимо успешного примера Сахалинской области в нескольких субъектах введен приоритет в предоставлении мер поддержки. То есть при оценке балльной системы для участия в предоставлении поддержки по линии регионального минсельхоза и минэкономразвития таким получателям добавлены баллы при ее получении. Впервые такую практику применила Республика Саха (Якутия)», В Хабаровском крае существует микрозайм для развития бизнеса – сообщила эксперт.

У граждан, желающих заниматься бизнесом на Дальнем Востоке, есть возможность пройти обучение по программе развития микро- и малого предпринимательства — «Бизнес класс», организованной Сбербанком и Google при поддержке АРЧК ДВ. «Это довольно интересная и заточенная под Дальний Восток. На этой площадке будут выступать дальневосточные эксперты. Для предпринимателей это должно быть интересно», – уточнила Мария Полякова.

Также участники программы могут воспользоваться типовым бизнес-планом, разработанным АРЧК ДВ. Сейчас таких бизнес-планов 42. Они размещены на сайте Агентства.

«Типовые бизнес-планы позволяют оценить объем вложений и срок окупаемости. Сейчас разработаны предложения по различным направлениям, это и выращивание голубики, и организация пункта сбора, обработки дикоросов, открытие лесопилки, создание детского лагеря, запуск мини-пекарни или мебельного производства и другие. У каждого бизнес-плана есть автор – эксперт, зачастую практик, который готов оказать консультационную поддержку заинтересованным гражданам», - прокомментировал замглавы АРЧК ДВ Денис Кузин.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет значительные возможности для ведения своего дела – граждане могут заниматься на земельном участке любой деятельностью, не запрещенной законом.

По мнению главы Министерства России по развитию Дальнего Востока Александра Галушки закон о «дальневосточном гектаре» дает максимальную свободу самореализации граждан.

«Главный смысл этого проекта – дать свободу гражданам в освоении земли. Более того, в дополнение к земельному участку гражданин получить ту или иную поддержку со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства, либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома», – отметил Министр.

Источник: пресс-служба Минвостокразвития