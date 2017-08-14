Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели

На материк вылетела группа из 50 человек

Группа из 30 спасателей и 20 пожарных вылетела из Южно-Сахалинска по приказу Сибирского регионального центра МЧС России для ликвидации последствий наводнения в Приморском крае.

В распоряжении спасателей электрогенераторы, осветительная техника, шанцевый инструмент, помпы для откачки воды из подвальных помещений затопленных зданий, аварийно-спасательные инструменты для резки различных конструкций.

«Конкретные задачи нам доведут по прибытии. В любом случае, это помощь населению, общественным организациям, расчистка завалов, придворовых территорий. Командировка продлится до приказа о возращении, предполагаемый срок работы – 2-3 недели», – рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Сахалинского ПСО МЧС России им. В.А. Полякова, Дмитрий Кублицкий.

В зону чрезвычайной ситуации группу сахалинских спасателей доставит вертолёт Ми-26 Хабаровского АСЦ МЧС России. Спасатели и пожарные обеспечены средствами защиты и инструментом для строительных и ремонтных работ. Кроме того, власти на местах обязуются выделить необходимую тяжёлую и инженерную автотехнику.

Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области