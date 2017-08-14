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Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели

Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели

На материк вылетела группа из 50 человек

Группа из 30 спасателей и 20 пожарных вылетела из Южно-Сахалинска по приказу Сибирского регионального центра МЧС России для ликвидации последствий наводнения в Приморском крае.

В распоряжении спасателей электрогенераторы, осветительная техника, шанцевый инструмент, помпы для откачки воды из подвальных помещений затопленных зданий, аварийно-спасательные инструменты для резки различных конструкций.

«Конкретные задачи нам доведут по прибытии. В любом случае, это помощь населению, общественным организациям, расчистка завалов, придворовых территорий. Командировка продлится до приказа о возращении, предполагаемый срок работы – 2-3 недели», – рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Сахалинского ПСО МЧС России им. В.А. Полякова, Дмитрий Кублицкий.

В зону чрезвычайной ситуации группу сахалинских спасателей доставит вертолёт Ми-26 Хабаровского АСЦ МЧС России. Спасатели и пожарные обеспечены средствами защиты и инструментом для строительных и ремонтных работ. Кроме того, власти на местах обязуются выделить необходимую тяжёлую и инженерную автотехнику. 

Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области

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Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели, Фото: 1
Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели, Фото: 2
Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели, Фото: 3
Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели, Фото: 4
Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели, Фото: 5
Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели, Фото: 6
Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели, Фото: 7
Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели, Фото: 8
Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели, Фото: 9
Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели, Фото: 10
Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели, Фото: 11
Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели, Фото: 12
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Ликвидировать последствия наводнения в Приморье помогут сахалинские спасатели
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:04 +2
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