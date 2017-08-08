Пассажирский автобус и минивэн столкнулись в Южно-Сахалинске

ДТП произошло сегодня, 15 августа в одиннадцатом часу утра в Южно-Сахалинске на перекрестке улицы Ленина и Коммунистического проспекта. На этом участке не работает светофор, регулировщика нет.

Пешеходы с опаской переходят проезжую часть, некоторые перебегают, рискуя попасть под колеса. Автомобилисты надеются, что их пропустят другие водители.

По предварительной информации, пассажирский автобус двигался по улице Ленина с севера на юг. При повороте налево на Коммунистический проспект он столкнулся с микроавтобусом, движущимся по автодороге с юга на север.

Пассажиров высадили, люди в аварии не пострадали. ДТП осложнило и без того непростую ситуацию на перекрестке.