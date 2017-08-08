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Пассажирский автобус и минивэн столкнулись в Южно-Сахалинске

Пассажирский автобус и минивэн столкнулись в Южно-Сахалинске

Авария произошла на перекрестке улицы Ленина и Коммунистического проспекта

ДТП произошло сегодня, 15 августа в одиннадцатом часу утра в Южно-Сахалинске на перекрестке улицы Ленина и Коммунистического проспекта. На этом участке не работает светофор, регулировщика нет.

Пешеходы с опаской переходят проезжую часть, некоторые перебегают, рискуя попасть под колеса. Автомобилисты надеются, что их пропустят другие водители. 

По предварительной информации, пассажирский автобус двигался по улице Ленина с севера на юг. При повороте налево на Коммунистический проспект он столкнулся с микроавтобусом, движущимся по автодороге с юга на север. 

Пассажиров высадили, люди в аварии не пострадали. ДТП осложнило и без того непростую ситуацию на перекрестке. 

Галерея
Пассажирский автобус и микроавтобус столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Пассажирский автобус и микроавтобус столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Пассажирский автобус и микроавтобус столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Пассажирский автобус и минивэн столкнулись в Южно-Сахалинске
Автор: Нина Шалфей, сегодня, в 10:49 +4
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Комментарии
Malinka17
Написано сегодня, в 11:04
Так и стоило ожидать такого дурдома на дорогах... Есть регулировщики кое-где, но , по-моему , они только пробки создают
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+7
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:10
Malinka17, на таком сложном и загруженном перекрестке и регулировщика не выставили
видимо, руководство ГИБДД не осознало масштабы "бедствия"!
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+9
Malinka17
Написано сегодня, в 11:16
НюНик_просто_Анна, руководство ГИБДД, похоже, думает, что всё само рассосётся))))
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+3
leksoos13
Написано сегодня, в 11:18
НюНик_просто_Анна, ща сливки будут снимать-в виде штрафов и протоколов)))
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+3
Эндрю
Написано сегодня, в 11:07
Света нет, настал апокалипсис ! Уважения нет на дорогах друг к другу...
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+3
S.V.
Написано сегодня, в 11:11
ох сегодня аварий будет,Света ушла до 7 вечера...
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+2
Denis67
Написано сегодня, в 11:11
Вот и знания ПДД и уважение друг к другу проверятся сегодня..
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+4
SPY
Написано сегодня, в 11:38
Denis67, Уважение не даёт приимущества. Надо строго придерживаться правил
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+1
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:13
Я сегодня никуда не поеду)
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+4
Breaking87
Написано сегодня, в 14:02
Netu_nika, сегодня надо объявить день пешехода
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0
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 11:17
Сегодня и в четверг будем ездить по Китайской системе.
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+1
leksoos13
Написано сегодня, в 11:19
Vladiksakh65, по фен-шую?:) Диван-кухня-зал?:)
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+5
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 12:55
leksoos13, У меня везде главнаяч и зеленный коридор.
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+2
leksoos13
Написано сегодня, в 13:06
Vladiksakh65, танк или бтр?
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+2
Еще 2 комментария
Andrey2017
Написано сегодня, в 11:58
Ну да. Привыкли к тому, что светофор укажет кому и куда ехать, а случись отключение- на дорогах сразу хаос! А если встал регулировщик, то все только и ждут, когда этот дядька покажет кому и куда ехать!
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+1
Breaking87
Написано сегодня, в 14:05 Отредактированно сегодня, в 14:05
А чего бояться? Не работает светофор, ездием по знаком приоретета, изи
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0
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