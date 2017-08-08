В четырех матчах чемпионата области по футболу команды забили 28 мячей

В минувшие выходные состоялись четыре матча чемпионата области по футболу. Хозяева поля и гости одержали по две победы, забив в ворота друг друга по четырнадцать мячей.

Самый результативный матч прошел в Южно-Сахалинске, где лидер турнира («СахалинСтройИнвест») принимал аутсайдера (ФК «Долинск»). Команды порадовали зрителей россыпью голевых моментов и разящих ударов, а вот тренерам такие игры еще долго снятся в кошмарных снах. Слишком уж явно нападение превзошло оборону. Итог матча – 8:4 в пользу «СахалинСтройИнвеста». В составе победителей по два гола забили Иван Слищук и Николай Гордиенко, по одному – Иван Аксененко, Евгений Джумшудов, Артем Смирнов и Василий Содько. У проигравших «дублем» отметился Юрий Грищенко, по одному голу забили Евгений Сон и Сергей Гурин.

Гости ответили на это результативной победой «Региона-65». Команда из Корсакова в Южно-Сахалинске нанесла поражение «Сахалину-2000» со счетом 5:3. Свой голевой вклад в победу внесли Тигран Абгарян и Андрей Мельников (по два гола), Денис Александров (один).

ФК «Поронайск» на своем поле пропустил три безответных гола от ФК «Ноглики». А «Шахтер» в Быкове одолел «Портовик» из Холмска (3:2). Поражение отбросило холмчан на шестую строчку турнирной таблицы.

Положение команд:

1. «СахалинСтройИнвест» - 23 очка (9 матчей).

2. «Сахалин-М» - 17 (7).

3. «Шахтер» - 16 (11).

4. ФК «Ноглики» - 15 (6).

5. «Регион-65» - 12 (8).

6. «Портовик» - 11 (8).

7. ФК «Углегорск» - 7 (8).

8. «Сахалин-2000» - 7 (8).

9. ФК «Долинск» - 6 (9).

10. ФК «Поронайск» - 4 (8).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.