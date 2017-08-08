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Каждый третий россиянин оценивает состояние своего дома как «хорошее»
Biznes-Idei.com

Каждый третий россиянин оценивает состояние своего дома как «хорошее»

Жить в частном секторе хотели бы две трети граждан

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, приуроченное к Дню строителя.

Выяснилось, что каждый третий россиянин (34%) характеризует состояние своего дома как «хорошее», 16% - как «плохое», и 50% граждан – называют его удовлетворительным. Заметно выше, чем остальные, оценивают состояние дома жители многоквартирных монолитных и частных строений, а также новых домов (построенных после 00-х). Деятельность управляющей компании, обслуживающей дом, одни оценивают хорошо (22%), другие – плохо (22%), третьи – удовлетворительно (34%).

Современный частный дом – мечта большинства россиян. Жить в частных домах хотели бы две трети граждан (66%), причем эта доля превышает 50% среди жителей всех типов домов (фактически в настоящее время в своем доме проживают вдвое меньше – 34%). Более половины (57%) предпочли бы для жизни постройку не старше 7 лет (о том, что сейчас проживают в таких домах, сообщили 8%).

Второе место по популярности (с большим отрывом) среди типов домов занимают многоквартирные кирпичные здания - в них хотели бы иметь квартиру 17% опрошенных (среди жителей этих типов домов – 35%). Панельные и монолитные дома выбрали бы 7% и 3% соответственно (первый вариант чаще предпочитают сегодняшние жители «панелек» – 18%, второй – «монолита» - 11%).

Обязательной частью инфраструктуры современного многоквартирного дома подавляющее большинство граждан (84%) считает детские площадки. В ТОП-3 рейтинга также входят парковки (71%) и продуктовые магазины (66%). Наименее востребованными элементами, на фоне остальных, являются общественные площадки для курения (36%).

Данные исследования комментирует аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев: «Больше всего довольны состоянием своего дома жители монолитных домов, что неудивительно – активно эти дома стали строить в последние лет двадцать. Впрочем, даже жители «монолитов» хотели бы жить в собственном частном доме. Наше исследование показывает – для большинства россиян идеал – это небольшой коттеджный поселок с детской площадкой, садом и местом под машину поблизости. Там не будет грохота соседского перфоратора, запаха пережаренной рыбы и громкой музыки из-за стены и можно будет в полной мере почувствовать себя хозяином своего дома».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3-4 августа 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.  Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Как бы Вы оценили состояние Вашего дома - как хорошее, удовлетворительное или плохое? (закрытый вопрос, один ответ, %)

 

Все опрошенные

Сейчас живут в многоквар-тирном панельном доме

Сейчас живут в многоквар-тирном кирпичном доме

Сейчас живут в многоквар-тирном монолитном доме

Сейчас живут в частном жилом доме

Сейчас живут в другом типе дома

Хорошее

34

25

30

83

42

23

Удовлетво-рительное

50

59

52

17

47

34

Плохое

16

16

18

0

11

43

Как бы Вы оценили работу управляющей компании или другой организации, которая обслуживает Ваш дом – ведет ремонт, следит за состоянием подвалов, организует работу дворников и т.д.  (закрытый вопрос, один ответ, %)

 

Все опрошенные

Хорошо

22

Удовлетворительно

34

Плохо

22

Затрудняюсь ответить

22

А в каком доме Вы хотели бы жить?  (закрытый вопрос, один ответ, %)

 

Все опрошенные

Сейчас живут в многоквар-тирном панельном доме

Сейчас живут в многоквар-тирном кирпичном доме

Сейчас живут в многоквар-тирном монолитном доме

Сейчас живут в частном жилом доме

Сейчас живут в другом типе дома

Многоквартирный панельный дом

7

18

1

0

3

3

Многоквартирный кирпичный дом

17

15

35

11

5

14

Многоквартирный монолитный дом

3

4

5

11

1

2

Частный жилой дом

66

53

54

77

85

66

Другое

3

4

1

1

3

11

Затрудняюсь ответить

4

6

4

0

3

4

В доме каких годов постройки вы хотели бы жить? (закрытый вопрос, один ответ, %)

 

Все опрошен-ные

Сейчас живут в доме, построен-ном до 1950 г.

Сейчас живут в доме 50-х

Сейчас живут в доме 60-х

Сейчас живут в доме 70-х

Сейчас живут в доме 80-х

Сейчас живут в доме 90-х

Сейчас живут в доме
2000-2010-х

Сейчас живут в доме, построен-ном в последние 7 лет

До 1950 г.

2

15

2

1

0

3

2

0

0

50-е годы

3

0

9

10

0

0

1

1

0

60-е годы

2

1

2

11

0

0

0

0

0

70-е годы

3

0

3

2

11

1

2

0

0

80-е годы

6

0

8

6

4

17

1

0

0

90-е годы

6

3

5

3

5

9

12

0

0

2000-2010 годах

10

3

7

9

11

6

11

29

7

Построенный в последние 7 лет

57

61

51

52

52

53

56

66

90

Затрудняюсь ответить

11

17

13

6

17

11

15

4

3

Что из перечисленного, на Ваш взгляд, обязательно должно быть в современном многоквартирном доме и рядом с ним? Можете выбрать несколько ответов (закрытый вопрос, любое число ответов, %)

 

Все опрошенные

Детская площадка во дворе

84

Автостоянка, парковка для машин всех жильцов

71

Продуктовые магазины в шаговой доступности

66

Парк или сквер во дворе

60

Балкон или лоджия

55

Лифт

55

Раздельный санузел

53

Мусоропровод

48

Газовая плита

45

Электрическая плита

39

Консьерж, охранник в подъезде

38

Общественные площадки для курения

36

Другое

15

Затрудняюсь ответить

3

В каком доме Вы живете?  (закрытый вопрос, один ответ, %)

 

Все опрошенные

Москва и Санкт-Петербург

Города-миллионники

Более 500 тыс. жителей

100–500 тыс.

Менее 100 тыс.

Сёла

Многоквартирный панельный дом

31

54

49

37

38

27

9

Многоквартирный кирпичный дом

26

32

35

34

33

31

7

Многоквартирный монолитный дом

3

8

0

4

4

1

3

Частный жилой дом

34

3

13

22

19

32

74

Другое

6

3

3

3

6

9

7

В какие годы был построен Ваш дом?  (закрытый вопрос, один ответ, %)

 

Все опрошенные

Москва и Санкт-Петербург

Города-миллионники

Более 500 тыс. жителей

100–500 тыс.

Менее 100 тыс.

Сёла

До 1950 г.

6

6

6

4

6

4

8

В 50-е годы

10

12

11

12

9

10

10

В 60-е годы

13

21

15

13

13

13

11

В 70-е годы

14

11

9

19

14

16

13

В 80-е годы

21

19

21

15

21

24

20

В 90-е годы

12

5

5

10

16

12

14

В 2000-2010 годах

9

11

11

9

10

7

10

В последние 7 лет

8

12

9

7

8

5

8

Затрудняюсь ответить

7

3

13

11

3

9

6

 

 

сегодня, в 14:52 −1
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