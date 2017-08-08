Каждый третий россиянин оценивает состояние своего дома как «хорошее»
Жить в частном секторе хотели бы две трети граждан
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, приуроченное к Дню строителя.
Выяснилось, что каждый третий россиянин (34%) характеризует состояние своего дома как «хорошее», 16% - как «плохое», и 50% граждан – называют его удовлетворительным. Заметно выше, чем остальные, оценивают состояние дома жители многоквартирных монолитных и частных строений, а также новых домов (построенных после 00-х). Деятельность управляющей компании, обслуживающей дом, одни оценивают хорошо (22%), другие – плохо (22%), третьи – удовлетворительно (34%).
Современный частный дом – мечта большинства россиян. Жить в частных домах хотели бы две трети граждан (66%), причем эта доля превышает 50% среди жителей всех типов домов (фактически в настоящее время в своем доме проживают вдвое меньше – 34%). Более половины (57%) предпочли бы для жизни постройку не старше 7 лет (о том, что сейчас проживают в таких домах, сообщили 8%).
Второе место по популярности (с большим отрывом) среди типов домов занимают многоквартирные кирпичные здания - в них хотели бы иметь квартиру 17% опрошенных (среди жителей этих типов домов – 35%). Панельные и монолитные дома выбрали бы 7% и 3% соответственно (первый вариант чаще предпочитают сегодняшние жители «панелек» – 18%, второй – «монолита» - 11%).
Обязательной частью инфраструктуры современного многоквартирного дома подавляющее большинство граждан (84%) считает детские площадки. В ТОП-3 рейтинга также входят парковки (71%) и продуктовые магазины (66%). Наименее востребованными элементами, на фоне остальных, являются общественные площадки для курения (36%).
Данные исследования комментирует аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев: «Больше всего довольны состоянием своего дома жители монолитных домов, что неудивительно – активно эти дома стали строить в последние лет двадцать. Впрочем, даже жители «монолитов» хотели бы жить в собственном частном доме. Наше исследование показывает – для большинства россиян идеал – это небольшой коттеджный поселок с детской площадкой, садом и местом под машину поблизости. Там не будет грохота соседского перфоратора, запаха пережаренной рыбы и громкой музыки из-за стены и можно будет в полной мере почувствовать себя хозяином своего дома».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3-4 августа 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
|
Как бы Вы оценили состояние Вашего дома - как хорошее, удовлетворительное или плохое? (закрытый вопрос, один ответ, %)
|
|
Все опрошенные
|
Сейчас живут в многоквар-тирном панельном доме
|
Сейчас живут в многоквар-тирном кирпичном доме
|
Сейчас живут в многоквар-тирном монолитном доме
|
Сейчас живут в частном жилом доме
|
Сейчас живут в другом типе дома
|
Хорошее
|
34
|
25
|
30
|
83
|
42
|
23
|
Удовлетво-рительное
|
50
|
59
|
52
|
17
|
47
|
34
|
Плохое
|
16
|
16
|
18
|
0
|
11
|
43
|
Как бы Вы оценили работу управляющей компании или другой организации, которая обслуживает Ваш дом – ведет ремонт, следит за состоянием подвалов, организует работу дворников и т.д. (закрытый вопрос, один ответ, %)
|
|
Все опрошенные
|
Хорошо
|
22
|
Удовлетворительно
|
34
|
Плохо
|
22
|
Затрудняюсь ответить
|
22
|
А в каком доме Вы хотели бы жить? (закрытый вопрос, один ответ, %)
|
|
Все опрошенные
|
Сейчас живут в многоквар-тирном панельном доме
|
Сейчас живут в многоквар-тирном кирпичном доме
|
Сейчас живут в многоквар-тирном монолитном доме
|
Сейчас живут в частном жилом доме
|
Сейчас живут в другом типе дома
|
Многоквартирный панельный дом
|
7
|
18
|
1
|
0
|
3
|
3
|
Многоквартирный кирпичный дом
|
17
|
15
|
35
|
11
|
5
|
14
|
Многоквартирный монолитный дом
|
3
|
4
|
5
|
11
|
1
|
2
|
Частный жилой дом
|
66
|
53
|
54
|
77
|
85
|
66
|
Другое
|
3
|
4
|
1
|
1
|
3
|
11
|
Затрудняюсь ответить
|
4
|
6
|
4
|
0
|
3
|
4
|
В доме каких годов постройки вы хотели бы жить? (закрытый вопрос, один ответ, %)
|
|
Все опрошен-ные
|
Сейчас живут в доме, построен-ном до 1950 г.
|
Сейчас живут в доме 50-х
|
Сейчас живут в доме 60-х
|
Сейчас живут в доме 70-х
|
Сейчас живут в доме 80-х
|
Сейчас живут в доме 90-х
|
Сейчас живут в доме
|
Сейчас живут в доме, построен-ном в последние 7 лет
|
До 1950 г.
|
2
|
15
|
2
|
1
|
0
|
3
|
2
|
0
|
0
|
50-е годы
|
3
|
0
|
9
|
10
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
60-е годы
|
2
|
1
|
2
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
70-е годы
|
3
|
0
|
3
|
2
|
11
|
1
|
2
|
0
|
0
|
80-е годы
|
6
|
0
|
8
|
6
|
4
|
17
|
1
|
0
|
0
|
90-е годы
|
6
|
3
|
5
|
3
|
5
|
9
|
12
|
0
|
0
|
2000-2010 годах
|
10
|
3
|
7
|
9
|
11
|
6
|
11
|
29
|
7
|
Построенный в последние 7 лет
|
57
|
61
|
51
|
52
|
52
|
53
|
56
|
66
|
90
|
Затрудняюсь ответить
|
11
|
17
|
13
|
6
|
17
|
11
|
15
|
4
|
3
|
Что из перечисленного, на Ваш взгляд, обязательно должно быть в современном многоквартирном доме и рядом с ним? Можете выбрать несколько ответов (закрытый вопрос, любое число ответов, %)
|
|
Все опрошенные
|
Детская площадка во дворе
|
84
|
Автостоянка, парковка для машин всех жильцов
|
71
|
Продуктовые магазины в шаговой доступности
|
66
|
Парк или сквер во дворе
|
60
|
Балкон или лоджия
|
55
|
Лифт
|
55
|
Раздельный санузел
|
53
|
Мусоропровод
|
48
|
Газовая плита
|
45
|
Электрическая плита
|
39
|
Консьерж, охранник в подъезде
|
38
|
Общественные площадки для курения
|
36
|
Другое
|
15
|
Затрудняюсь ответить
|
3
|
В каком доме Вы живете? (закрытый вопрос, один ответ, %)
|
|
Все опрошенные
|
Москва и Санкт-Петербург
|
Города-миллионники
|
Более 500 тыс. жителей
|
100–500 тыс.
|
Менее 100 тыс.
|
Сёла
|
Многоквартирный панельный дом
|
31
|
54
|
49
|
37
|
38
|
27
|
9
|
Многоквартирный кирпичный дом
|
26
|
32
|
35
|
34
|
33
|
31
|
7
|
Многоквартирный монолитный дом
|
3
|
8
|
0
|
4
|
4
|
1
|
3
|
Частный жилой дом
|
34
|
3
|
13
|
22
|
19
|
32
|
74
|
Другое
|
6
|
3
|
3
|
3
|
6
|
9
|
7
|
В какие годы был построен Ваш дом? (закрытый вопрос, один ответ, %)
|
|
Все опрошенные
|
Москва и Санкт-Петербург
|
Города-миллионники
|
Более 500 тыс. жителей
|
100–500 тыс.
|
Менее 100 тыс.
|
Сёла
|
До 1950 г.
|
6
|
6
|
6
|
4
|
6
|
4
|
8
|
В 50-е годы
|
10
|
12
|
11
|
12
|
9
|
10
|
10
|
В 60-е годы
|
13
|
21
|
15
|
13
|
13
|
13
|
11
|
В 70-е годы
|
14
|
11
|
9
|
19
|
14
|
16
|
13
|
В 80-е годы
|
21
|
19
|
21
|
15
|
21
|
24
|
20
|
В 90-е годы
|
12
|
5
|
5
|
10
|
16
|
12
|
14
|
В 2000-2010 годах
|
9
|
11
|
11
|
9
|
10
|
7
|
10
|
В последние 7 лет
|
8
|
12
|
9
|
7
|
8
|
5
|
8
|
Затрудняюсь ответить
|
7
|
3
|
13
|
11
|
3
|
9
|
6