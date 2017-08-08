Каждый третий россиянин оценивает состояние своего дома как «хорошее»

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Жить в частном секторе хотели бы две трети граждан

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, приуроченное к Дню строителя.

Выяснилось, что каждый третий россиянин (34%) характеризует состояние своего дома как «хорошее», 16% - как «плохое», и 50% граждан – называют его удовлетворительным. Заметно выше, чем остальные, оценивают состояние дома жители многоквартирных монолитных и частных строений, а также новых домов (построенных после 00-х). Деятельность управляющей компании, обслуживающей дом, одни оценивают хорошо (22%), другие – плохо (22%), третьи – удовлетворительно (34%).

Современный частный дом – мечта большинства россиян. Жить в частных домах хотели бы две трети граждан (66%), причем эта доля превышает 50% среди жителей всех типов домов (фактически в настоящее время в своем доме проживают вдвое меньше – 34%). Более половины (57%) предпочли бы для жизни постройку не старше 7 лет (о том, что сейчас проживают в таких домах, сообщили 8%).

Второе место по популярности (с большим отрывом) среди типов домов занимают многоквартирные кирпичные здания - в них хотели бы иметь квартиру 17% опрошенных (среди жителей этих типов домов – 35%). Панельные и монолитные дома выбрали бы 7% и 3% соответственно (первый вариант чаще предпочитают сегодняшние жители «панелек» – 18%, второй – «монолита» - 11%).

Обязательной частью инфраструктуры современного многоквартирного дома подавляющее большинство граждан (84%) считает детские площадки. В ТОП-3 рейтинга также входят парковки (71%) и продуктовые магазины (66%). Наименее востребованными элементами, на фоне остальных, являются общественные площадки для курения (36%).

Данные исследования комментирует аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев: «Больше всего довольны состоянием своего дома жители монолитных домов, что неудивительно – активно эти дома стали строить в последние лет двадцать. Впрочем, даже жители «монолитов» хотели бы жить в собственном частном доме. Наше исследование показывает – для большинства россиян идеал – это небольшой коттеджный поселок с детской площадкой, садом и местом под машину поблизости. Там не будет грохота соседского перфоратора, запаха пережаренной рыбы и громкой музыки из-за стены и можно будет в полной мере почувствовать себя хозяином своего дома».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3-4 августа 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Как бы Вы оценили состояние Вашего дома - как хорошее, удовлетворительное или плохое? (закрытый вопрос, один ответ, %) Все опрошенные Сейчас живут в многоквар-тирном панельном доме Сейчас живут в многоквар-тирном кирпичном доме Сейчас живут в многоквар-тирном монолитном доме Сейчас живут в частном жилом доме Сейчас живут в другом типе дома Хорошее 34 25 30 83 42 23 Удовлетво-рительное 50 59 52 17 47 34 Плохое 16 16 18 0 11 43

Как бы Вы оценили работу управляющей компании или другой организации, которая обслуживает Ваш дом – ведет ремонт, следит за состоянием подвалов, организует работу дворников и т.д. (закрытый вопрос, один ответ, %) Все опрошенные Хорошо 22 Удовлетворительно 34 Плохо 22 Затрудняюсь ответить 22

А в каком доме Вы хотели бы жить? (закрытый вопрос, один ответ, %) Все опрошенные Сейчас живут в многоквар-тирном панельном доме Сейчас живут в многоквар-тирном кирпичном доме Сейчас живут в многоквар-тирном монолитном доме Сейчас живут в частном жилом доме Сейчас живут в другом типе дома Многоквартирный панельный дом 7 18 1 0 3 3 Многоквартирный кирпичный дом 17 15 35 11 5 14 Многоквартирный монолитный дом 3 4 5 11 1 2 Частный жилой дом 66 53 54 77 85 66 Другое 3 4 1 1 3 11 Затрудняюсь ответить 4 6 4 0 3 4

В доме каких годов постройки вы хотели бы жить? (закрытый вопрос, один ответ, %) Все опрошен-ные Сейчас живут в доме, построен-ном до 1950 г. Сейчас живут в доме 50-х Сейчас живут в доме 60-х Сейчас живут в доме 70-х Сейчас живут в доме 80-х Сейчас живут в доме 90-х Сейчас живут в доме

2000-2010-х Сейчас живут в доме, построен-ном в последние 7 лет До 1950 г. 2 15 2 1 0 3 2 0 0 50-е годы 3 0 9 10 0 0 1 1 0 60-е годы 2 1 2 11 0 0 0 0 0 70-е годы 3 0 3 2 11 1 2 0 0 80-е годы 6 0 8 6 4 17 1 0 0 90-е годы 6 3 5 3 5 9 12 0 0 2000-2010 годах 10 3 7 9 11 6 11 29 7 Построенный в последние 7 лет 57 61 51 52 52 53 56 66 90 Затрудняюсь ответить 11 17 13 6 17 11 15 4 3

Что из перечисленного, на Ваш взгляд, обязательно должно быть в современном многоквартирном доме и рядом с ним? Можете выбрать несколько ответов (закрытый вопрос, любое число ответов, %) Все опрошенные Детская площадка во дворе 84 Автостоянка, парковка для машин всех жильцов 71 Продуктовые магазины в шаговой доступности 66 Парк или сквер во дворе 60 Балкон или лоджия 55 Лифт 55 Раздельный санузел 53 Мусоропровод 48 Газовая плита 45 Электрическая плита 39 Консьерж, охранник в подъезде 38 Общественные площадки для курения 36 Другое 15 Затрудняюсь ответить 3

В каком доме Вы живете? (закрытый вопрос, один ответ, %) Все опрошенные Москва и Санкт-Петербург Города-миллионники Более 500 тыс. жителей 100–500 тыс. Менее 100 тыс. Сёла Многоквартирный панельный дом 31 54 49 37 38 27 9 Многоквартирный кирпичный дом 26 32 35 34 33 31 7 Многоквартирный монолитный дом 3 8 0 4 4 1 3 Частный жилой дом 34 3 13 22 19 32 74 Другое 6 3 3 3 6 9 7