На месте Дома офицеров в Южно-Сахалинске может появиться филармония

На месте Дома офицеров в Южно-Сахалинске, стоящего по Коммунистическому проспекту, могут построить областную филармонию. Об этом во время «прямой линии» с жителями региона заявил губернатор Олег Кожемяко. Вопрос о дальнейшей судьбе полуразрушенного объекта в центре города подняла южносахалинка Алена Вада.

По сообщению пресс-секретаря губернатора, переданное Министерством обороны России в областную собственность некоторое время назад здание сегодня пустует. Здесь нарушен тепловой режим, протекает кровля, все внутренние помещения изъедены грибком. На прилегающей территории – заросли травы.

- Можно ли на месте старого Дома офицеров построить новый культурный центр для жителей города? – спросила у главы региона женщина.

Этот вопрос для Сахалина крайне актуален, отметил губернатор. Его решение до недавнего времени упиралось в ряд неурегулированных моментов, связанных с переносом военных объектов, находящихся в здании и передачей территории автостоянки военного ведомства.

- Основная часть этих проблем сейчас решена совместно с Минобороны России. В ближайшее время состоится обмен документами. После определимся со сносом здания. Есть предложение построить там филармонию. Эту идею поддерживает художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев, который не исключает возможностей открытия на Сахалине отделения консерватории. Уверен, такое здание культурного назначения станет настоящим украшением города, - отметил Олег Кожемяко.

Он добавил, что разработка проектно-сметной документации для новостройки начнется уже в текущем году. Параметры будущей филармонии обсудят с жителями области.