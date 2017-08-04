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На месте Дома офицеров в Южно-Сахалинске может появиться филармония

На месте Дома офицеров в Южно-Сахалинске может появиться филармония

Его планируют снести

На месте Дома офицеров в Южно-Сахалинске, стоящего по Коммунистическому проспекту, могут построить областную филармонию. Об этом во время «прямой линии» с жителями региона заявил губернатор Олег Кожемяко. Вопрос о дальнейшей судьбе полуразрушенного объекта в центре города подняла южносахалинка Алена Вада.

По сообщению пресс-секретаря губернатора, переданное Министерством обороны России в областную собственность некоторое время назад здание сегодня пустует. Здесь нарушен тепловой режим, протекает кровля, все внутренние помещения изъедены грибком. На прилегающей территории – заросли травы.

- Можно ли на месте старого Дома офицеров построить новый культурный центр для жителей города? – спросила у главы региона женщина.

Этот вопрос для Сахалина крайне актуален, отметил губернатор. Его решение до недавнего времени упиралось в ряд неурегулированных моментов, связанных с переносом военных объектов, находящихся в здании и передачей территории автостоянки военного ведомства.

- Основная часть этих проблем сейчас решена совместно с Минобороны России. В ближайшее время состоится обмен документами. После определимся со сносом здания. Есть предложение построить там филармонию. Эту идею поддерживает художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев, который не исключает возможностей открытия на Сахалине отделения консерватории. Уверен, такое здание культурного назначения станет настоящим украшением города, - отметил Олег Кожемяко.

Он добавил, что разработка проектно-сметной документации для новостройки начнется уже в текущем году. Параметры будущей филармонии обсудят с жителями области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:49 +3
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Комментарии
Online
Denis67 Online
Написано сегодня, в 14:56
С самолётом на территории этого здания, что решат сделать? Получился бы не плохой памятник военным лётчикам на территории города. Самолёт пока ещё отреставрировать можно.
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0
lvista
Написано сегодня, в 15:18
Могут-не могут, могут-не могут... ромашка по губерски
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Malinka17
Написано сегодня, в 15:58
Отличное решение. А то бедная филармония ютится в крохотном здании. И смогут, наконец-то, на своих площадках принимать артистов
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