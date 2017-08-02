Министерство обороны передало в собственность Южно-Сахалинска первый земельный участок

Министерство обороны передало в муниципальную собственность первый неиспользуемый земельный участок на Сахалине. На этой территории в центре Южно-Сахалинска планируется возвести многоквартирный дом. Жилье в нем на условиях аренды получат работники бюджетной сферы и военные.

В ходе рабочего совещания, которое провел губернатор Олег Кожемяко, прибывший на Сахалин начальник Дальневосточного территориального управления имущественных отношений Министерства обороны РФ Анджей Сапегин передал мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину документы. В соответствии с ними права собственности на участок площадью 0,7 гектара, который находится южнее проспекта Победы между улицами Горького и Комсомольской, получил муниципалитет. Эту территорию военные давно не используют. Сегодня она представляет собой заросший травой пустырь с полуразрушенными зданиями.

- Передаче в муниципальную собственность первого участка предшествовала большая работа областных властей с командованием Восточного военного округа, руководством Министерства обороны, - сказал Олег Кожемяко. – Мы нашли понимание по вопросам передачи муниципалитетам военных городков, неиспользуемых территорий. В результате произошло событие, которое имеет большое значение не только для Южно-Сахалинска, но и для всей Сахалинской области. В ближайшее время на месте пустыря вырастет дом со всем необходимым благоустройством. На условиях аренды жилье в нем получат работники бюджетной сферы, а также военные. Многие люди, которые не могут самостоятельно приобрести квартиры, улучшат жилищные условия и, возможно, задумаются о прибавлении в семьях. А военные, зная, что их семьи живут в комфортных условиях, будут нести службу с большей отдачей. В итоге возрастет и уровень защищенности островного региона.

- В распоряжение города перешел участок земли в хорошем районе, - сказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. – В ближайшее время будет подготовлена градостроительная документация, которая позволит нам приступить к возведению жилья на этом месте.

- В рамках сотрудничества с правительством Сахалинской области были достигнуты договоренности по решению определенных социальных вопросов военнослужащих, - сказал начальник Дальневосточного территориального управления имущественных отношений Анджей Сапегин. – В частности, они нуждаются в улучшении жилищных условий. Поэтому было заключено соглашение о передаче муниципальным властям неиспользуемых земель Министерства обороны. В домах, которые будут на них построены, получат жилье и военные.

В ближайшее время ожидается передача от Министерства обороны новых земельных участков, не только в областном центре, но и в других населенных пунктах области. Контроль за выполнением соответствующих договоренностей между сахалинским правительством и министерством обороны РФ осуществляет первый заместитель губернатора области - руководитель аппарата губернатора и правительства Александр Дерновой.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области