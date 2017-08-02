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Мертвого мужчину обнаружили при тушении пожара в Соколе

Мертвого мужчину обнаружили при тушении пожара в Соколе

Обгоревшее тело направлено в морг

4 августа в 04:40 в следственный отдел Долинска СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в ходе локализации пожара в доме №31 по улице Северной в селе Сокол обнаружено обгоревшее тело 39-летнего местного жителя.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти погибшего установить не представилось возможным. Для ее установления труп направлен в морг.

Следственным отделом Долинска проводится доследственная проверка.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:20 +1
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Написано сегодня, в 11:39
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