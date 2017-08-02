Дополнительные меры социальной поддержки многодетных обсудили в сахалинской думе

Предлагается восстановить возможность получения выплаты до 2 млн. рублей тем, кто бесплатно получил землю под строительство жилья

Законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки многодетным семьям рассмотрели на заседании внеочередной сессии областной Думы.

Как пояснила первый заместитель министра соцзащиты Татьяна Алексашина, документ разработан в целях совершенствования порядка предоставления многодетным семьям единовременной социальной выплаты в размере 50 проц. стоимости приобретаемого жилья или расходов на его строительство на территории области, но не более 2 млн. руб.

Как сообщает пресс-служба областной думы, предлагается предоставить право получать денежные выплаты тем многодетным семьям, которые ранее уже воспользовались мерой соцподдержки на улучшение жилищных условий в рамках государственных и муниципальных программ. В их числе молодые семьи, бюджетники, молодые специалисты.

Предположительно, 30 семей смогут воспользоваться правом на дополнительные денежные выплаты. На эти цели из областного бюджета потребуется 60 млн. рублей. Необходимая сумма будет выделена за счет перераспределения средств, предусмотренных в госпрограмме «Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-2020 годы».

Кроме того, для многодетных семей, получивших бесплатно земельный участок под жилищное строительство, предлагается восстановить возможность получения выплаты до 2 млн. рублей, отметила Т. Алексашина.

Напомним, что ранее на областном уровне ограничили условия получения этой единовременной социальной выплаты, и часть многодетных семей по разным причинам не смогла воспользоваться льготой. Анализ регионального бюджета показал, что есть возможность предоставлять указанную меру соцподдержки на прежних условиях.

Выступивший с содокладом председатель комитета по социальной политике Виталий Гомилевский подчеркнул, что документ подготовлен в соответствии с поручением главы региона по итогам его встреч с многодетными семьями. Думским комитетом концепция законопроекта была одобрена, текст документа доработан.

Законопроект о внесении изменений в статью 12 Закона «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области» был принят в первом чтении.